Právě Dopravní podnik města České Budějovice je příkladem firmy, která pro obyvatele své služby nezmění, i když ze strany firmy byl tlak na to, aby se vylepšila příjmová stránka. "S panem ředitelem Dolejšem jsme seděli několikrát," zmínil za vedení města Petr Maroš. Náměstek primátorky doplnil, že ředitel dopravního podniku byl pod velkým tlakem, aby MHD ušetřila, ale zároveň fungovala. "Jízdní řád bude jako v září," naznačil Petr Maroš, že úspory se nedotknou dopravní obslužnosti. V rámci úspor totiž budějovický dopravní podnik už v minulých měsících sáhl k racionalizaci jízdních řádů a ubral například spoje na páteřních linkách. Posun v intervalech spojů se ale navýšil jen minimálně v řádu jednotek minut.

"Peníze jsme hledali v provozu," uvedl Petr Maroš. Českobudějovický radní a jihočeská hejtman Martin Kuba doplnil, že kraj začíná více pracovat na systému integrované dopravy, což by mělo přinést optimalizaci spojů i v souvislosti s budějovickou MHD.

Beze změny zůstane také částka za svoz a likvidaci odpadu. "Bude to 680 korun, jak byli občané zvyklí platit," uvedl Petr Maroš s tím, že zvýšené náklady fakturované ze strany společnosti FCC nechává město na sobě. "Mělo by to být přes 50 milionů korun," uvedl Petr Maroš k částce, jakou město vkládá do svozu a likvidace komunálního odpadu. Za poslední rok narostla řádově o několik milionů korun.

Zdražení se ale bude týkat vodného a stočného. Cena se zvedne o 8,36 %. Letos vyšlo vodné a stočné u kubíku vody na 78 korun, od ledna to bude 84,52 koruny. "Je to druhá nejnižší částka mezi krajskými městy," poukázal na dobrou správu vodohospodářské sítě ve městě Petr Maroš. "Abychom nemuseli zdražit víc, než je nutné, hledali v nákladech úspory, každou korunu," upozornil Petr Maroš na to, že i nová cena vodného a stočného se pečlivě vážila.

Nejvíce se zvedne cena za teplo. Městská teplárna bude účtovat v roce 2023 o 14,17 % za gigajoul více. Mělo by to být za gigajoul 788,59 Kč včetně DPH. "Měsíčně by to pro domácnost mělo být 160 korun navíc. To je únosná částka, aby to občané zvládli a nemuseli omezovat svůj tepelný komfort," uvedl Petr Maroš. Zdražení je méně, než kolik činí inflace a cena patří k nejnižším mezi krajskými městy. A většina jiných velkých měst má částky i o desítky procent vyšší. Třeba Brno přes 1600 korun. Dobrý výsledek v republikovém srovnání zajišťuje Českým Budějovicím například včasný nákup emisních povolenek. Zvýšení nákladů nejvíc ovlivnil dovoz uhlí, protože podle Martina Kuby neměl železniční dopravce včas nasmlouvanou elektrickou energii, takže se náklady na tuto položku mimořádně navýšily.

Symbolickou desetikorunu si připlatí návštěvníci městské plovárny, takže hodinové vstupné vyjde dospělého na 100 korun. děti a senioři zaplatí místo 50 korun za hodinu 60 korun. Ale ve srovnání s Třeboní, kam Budějčáci také jezdí, nebo Libercem - podobně velkým krajským městem, jsou Budějovice pořád levnější. V obou jmenovaných městech stojí dospělého hodina v bazénu 120 korun.

Rozpočet Budějovic, který ovlivňuje třeba hospodaření dopravního podniku poskytováním každoročního příspěvku na dopravní obslužnost, se bude schvalovat v zastupitelstvu 19. prosince.