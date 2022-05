V Českých Budějovicích byl dosavadní rekord pro tento den 29,2 °C a byl zaznamenán v roce 1979.

Ohledně počasí na páteční odpoledne a noc vydali meteorologové varování před silnými bouřkami a silným větrem a dokonce i před kroupami. "Je možné, že pro jižní Čechy nebudou předpoklady stoprocentně naplněny," upozornil ale Josef Slavík a vysvětlil, že situace se odpoledne vyvíjela trochu odlišně, než jaká byla ranní předpověď.

VIDEO: I na jih Čech může dorazit extrémní bouřka se silným větrem a kroupy

V noci by se ale měly v jižních Čechách vyskytovat deště, které by měly v sobotu dopoledne ustávat a počasí pak o celém víkendu bude ovlivňovat tlaková výše. "Teploty by měly být do 24 °C, v noci 10 až 15 °C," předpověděl pro víkend Josef Slavík. Sobota a neděle už by měly být víceméně beze srážek.