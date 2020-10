Volby do zastupitelstev krajů začaly ve středu hlasováním na volebních stanovištích, kde odevzdávali lístky lidé v karanténě.

Ve čtvrtek budou voliče obcházet speciální volební komise za zvýšených bezpečnostních opatření, například v případech, že se volí v sociálním zařízení, které je v karanténě.

Hlavními volebními dny budou pátek 2. října 2020 a sobota 3. října 2020. Občané své hlasy odevzdají ve stálém volebním okrsku, ale mohli také požádat o vydání voličského průkazu, a to do 30. září do 16.00 hodin. V jihočeské metropoli jich vydali několik set. „Celkem této možnosti využilo 359 voličů,“ uvedl primátor Jiří Svoboda s tím, že při volbách do kraje v roce 2016 bylo v Českých Budějovicích vydáno celkem přes 200 voličských průkazů.