Dopravu v nejbližší době ovlivní v jihočeské metropoli také to, že 3. června bude centrum Budějovic po velkou část dne uzavřeno kvůli půlmaratonu. Místní omezení dopravy trvají v Hrdějovicích kvůli rekonstrukci mostku nebo v Temelíně v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky u restaurace.

Křižovatka v Temelíně dostává novou podobu, vznikne zde kruháč. | Foto: Deník/Edwin Otta

V pátek 19. května dopoledne začala úplná uzavírka mostu přes Mlýnskou stoku v budějovické ulici U Černé věže. Most už byl ve špatném technickém stavu a podle mluvčí magistrátu Jitky Welzlové při nadcházejících pracích stavební stroje odstraní vozovku i povrchy chodníků. Pryč přijde i zábradlí, obrubníky, izolace nebo betonové desky překrývající komory pro inženýrské sítě. Nosné konstrukce budou opraveny a vozovka nebo chodníky vzniknou zcela nové.

Opravu radnice už v březnu projednávala s veřejností, přesto bylo včerejší uzavření nájezdu z ulice Na Sadech před osmou hodinou dopoledne pro mnohé řidiče překvapením, o čemž svědčilo i "přehazování" blinkrů na poslední chvíli. Most se má opravovat do konce srpna 2023. Stavební práce tak po několika měsících znovu uzavřely zkratku přes centrum, kterou využívá hodně řidičů, ale zároveň je předmětem značné kritiky a debat o zklidnění dopravy v centru.

Neviděli jste je? Na Budějovicku se hledají děti, lupiči i podvodníci

Doprava do centra bude převedena na objízdnou trasu ulicí Na Sadech s vjezdem na náměstí Přemysla Otakara II. přes ulici Karla IV. Pěším budou k dispozici nedaleké mosty přes Mlýnskou stoku v ulicích Plachého a Kněžská. Zároveň se začátkem oprav v ulici U Černé věže už ale mají skončit práce na výměně inženýrských sítí a rekonstrukci vozovky v Kněžské ulici.

Kruháč v Novohradské

Další větší dopravní omezení čeká řidiče v Novohradské ulici. Od 1. května se totiž budou provádět stavební úpravy při dokončování jednotlivých větví kruhového nadjezdu nad vznikající dálnicí D3. Velký kruháč bude mít ramena pro směry České Budějovice, Staré Hodějovice, Trhové Sviny/Nové Hrady a Vidov.

Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR dojde v souvislosti s prováděním prací na jednotlivých etapách stavby k omezením v provozu v květnu a červnu. V některých fázích bude místo průjezdné kyvadlově jen jedním jízdním pruhem a doprava bude řízena semafory.

Na dálnici D3 se chystají opravy, pozor na omezení u Chotovin

„Provoz bude na přelomu měsíců května a června převeden na již dokončenou část křižovatky a stavební činnost bude pokračovat na druhé polovině kruhového objezdu. Stavbou se ale nadále bude projíždět kyvadlově pomocí provizorní světelné signalizace. Za případné nepříjemnosti způsobené stavbou se řidičům omlouváme," doplnil Adam Koloušek.

Volno na Včelnou

Jiná změna se dotkla řidičů od 3. května u Včelné. Kvůli plánované opravě bude od 3. května 2023 úplně uzavřen železniční přejezd ve Včelné na trase mezi Včelnou a Boršovem. Současně dojde k uzavření silnice mezi Včelnou a Boršovem, ale v koordinaci se stavbou Jižní tangenty.

Pro spojení mezi Budějovicemi a Včelnou už proto začal také od 3. května fungovat kruhový objezd na Jižní tangentě na okraji katastru krajského města. Část Včelné a Boršov nad Vltavou za železničním přejezdem budou zpřístupněny z Lidické a odbočkou ze zmíněné kruhové křižovatky a dále po místních komunikacích obcí Včelná a Boršov nad Vltavou pro vozidla do 3,5 tuny. MHD do Boršova bude vedena po Jižní tangentě na silnici I/3. Práce na přejezdu mají skončit do 30. května.

Vrbenská už je užší

S omezením už několik týdnů musejí řidiči v Budějovicích počítat ve Vrbenské ulici, která se zhruba v délce 400 metrů stala jednosměrnou. Pro soukromého investora se v lokalitě staví objekt, pro který se po napojení inženýrských sítí obnovuje povrch komunikace.

Změny ve Vrbenské se dotýkají i cestujících MHD. Autobusové zastávky Hraniční, Pekárny, Vrbenská – vlečka a Tiskárny obsluhované linkou MHD č. 6 zůstanou ve směru na Dobrou Vodu cestujícím zachovány. Ve směru z Dobré Vody do města bude linka č. 6 odkloněna z Hlinecké ulice po objízdné trase. Ta vede ulicemi Heleny Malířové, Josefa Hory a Dobrovodská a pro tento směr budou zastávky Hraniční, Pekárny, Vrbenská – vlečka a Tiskárny zrušeny. Náhradní zastávky jsou na objízdné trase. Omezení se dotýká i dalších ulic v lokalitě. Pro zajištění bezpečného průjezdu autobusů budou ulice Heleny Malířové a Josefa Hory jednosměrné, což umožní zachování parkování na jedné straně komunikace. Práce ve Vrbenské ulici mají skončit do 30. září.

Oprava mostu v Hrdějovicích

U českých Budějovic je doprava omezen například v Hrdějovicích. Hrdějovický most přes potok s názvem Kyselá voda bude v době od 24. dubna do 30. října z důvodu celkové obnovy úplně uzavřen. Pro pěší vznikne náhradní lávka. Zastávky autobusové linky č. 6 na návsi zůstanou zachovány, pouze dojde k jejich posunu. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny povede obousměrně po budějovické Pražské třídě přes kruhovou křižovatkou u Makra do Hrdějovic. Řidiči vozidel do 3,5 tuny mohou v obou směrech využívat komunikaci v ulici Jubilejní / Nemanická na katastru obce Hrdějovice. Zadavatelem projektu je Krajský úřad Jihočeského kraje, zhotovitelem společnost K – Building CB a.s.

Uzavírky kvůli dálnici

Částečně uzavřeny zůstanou místní pozemní komunikace v katastrálním území Staré Hodějovice kvůli realizaci stavby dálnice D3, jedná se o komunikaci Roudné – Vidov. Uzavírka je ohlášena na termín 24. dubna – 7. července. Objízdná trasa bude po sousedním jízdním pruhu, provoz bude řízen mobilní semaforovou soupravou, provizorní světelnou signalizací v rámci kyvadlově řízeného úseku.

Kvůli stavbě dálnice má být až do konce června prodloužena uzavírka Dobrovodské ulice mezi Budějovicemi a Dobrou Vodou.

Nové Roudné

V Rožnově/Novém Roudném už radnice zahájila obnovu ulice Na Děkanských polích, která potrvá do října. Součástí rekonstrukce je výstavba nových nebo obnova stávajících inženýrských sítí. Z těchto důvodů musí být dotčená ulice úplně uzavřena. Pro majitele nemovitostí bude vjezd částečně umožněn podle konkrétního postupu stavebních prací a také po domluvě se stavbyvedoucím.

V Temelíně od 11. dubna

V obci Temelín byla zahájena předáním staveniště 11. dubna rekonstrukce křižovatky na vjezdu do obce poblíž místní restaurace. Práce jsou rozděleny do dvou etap a hotovo má být do konce července. Pro osobní dopravu povedou objížďky po místních komunikacích. Nové řešení křižovatky má hlavně nabídnout zvýšení bezpečnosti a přehlednější situaci v místě. Aktuálně není křižovatka průjezdná směrem na České Budějovice.

Havlíčkova kolonie

Obnova kanalizace a vodovodu uzavře budějovickou ulici Na Nábřeží v úseku ulic Marie Vydrové a Havlíčkova. Přechodná uzavírka začne v druhé polovině března a potrvá do července. Objízdná trasa není stanovena. Zhotovitelem je Akord – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Půlmaraton se poběží 3. června

Velká dopravní omezení čekají České Budějovice v souvislosti s konáním půlmaratonu. Tentokrát se běžci vydají na trať v sobotu 3. června. Opět to bude znamenat úplnou uzavírku náměstí Přemysla Otakara II. po většinu dne a například části ulic Na Sadech, Rudolfovská, Nádražní nebo Pražská od podvečera do 22. nebo 24. hodiny. Dopravním omezením v souvislosti s půlmaratonem se bude Deník věnovat zvlášť. Některé bloky domů budou po nějakou dobu při běhu bez spojení s ostatním městem.