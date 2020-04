Snížení provozu na silnicích jako by vybídlo k opravám komunikací. Pustili se do nich na Českobudějovicku obce ale i kraj.

V Českých Budějovicích se pro kraj opravuje most v Nádražní ulici. Do 26. dubna má být uzavřen úplně, potom vždy jedna polovina, práce mají trvat ještě v srpnu. Kdo se chtěl v sobotu 25. dubna mostu vyhnout a jet přes Pekárenskou ulici, ten se ale dočkal nemilého překvapení. V Pekárenské ulici se pro město mezi Nádražní a Lipenskou frézoval jeden jízdní pruh a srovnat se po boku stavebních strojů ve zbývajícím prostoru i s protijedoucími vozy nebylo pro řidiče úplně jednoduché. V sobotu odpoledne už byl ale v pruhu položen nový asfalt.

Ve stejné lokalitě se pro město také rekonstruuje Nerudova ulice, neprůjezdná je mezi Kostelní a Pražskou, práce by tu měly trvat do 23. srpna.

Na jižním okraji Českých Budějovice je u krouhárny zelí nedaleko Roudného úplně uzavřena silnice do Plavu kvůli přeložce sítí v souvislosti s výstavbou dálnice D3. Ze stejného důvodu je uzavřena Novohradská ulice od pátku 24. dubna do neděle 26. dubna v prostoru točny MHD u Nových Hodějovic. Doprava, včetně MHD, je u Nových Hodějovic řízena semafory a vedena po místních komunikacích.

Ve směru z Českých Budějovic na Trhové Sviny je uzavřena také komunikace v Nové Vsi. Uzavírka začala na začátku týdne a má trvat do 7. října. Doporučené objízdné trasy vedou hlavně z Českých Budějovic po silnici I/3, a dále Komařice a Strážkovice nebo přes Srubec, Ledenice a Strážkovice.

Uvedena je ale také jako možná objížďka trasa přes Roudné a Plav na Římov, která je však momentálně u Roudného krátkodobě uzavřena. Na webu si situace na trase České Budějovice - Trhové Sviny už stačila vysloužit následující komentář. "Neklamným důkazem, že se vracíme do normálního stavu je uzávěra silnice Nová Ves – Strážkovice – uzavřeno 21.4., oznámeno 24.4. ?. Na druhou stranu je to vcelku pochopitelné, blíží se 75. výročí konce II. světové války, oslavy jsou zrušeny, a tak tato uzávěra může připomenout elastické stahování fronty. Rozkaz pro vojáky wehrmachtu zní jasně: Dostat se do Trhových Svinů!" Poznámka naráží na to, že z Českých Budějovic na Trhové Sviny vedla jedna z hlavních jihočeských přepravních tras wehrmachtu na konci II. světové války.

Uzavírky a omezení musejí řidiči čekat i jinde mimo České Budějovice. Úplně uzavřen je most v Nových Homolích, jeho rekonstrukce má trvat do 5. července. V Holašovicích je uzavřena místní komunikace na Jankov, objížďka je vedena přes Záboří. A u Sedlce na trase České Budějovice - Písek je kvůli rekonstrukci křižovatky třeba dbát zúžení vozovky a snížení nejvyšší dovolené rychlosti.