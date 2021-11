Důvodem zhruba čtrnáctidenního plánovaného dopravního omezení je provádění stavebních úprav při budování nové okružní křižovatky na Novohradské ulici ve Starých Hodějovicích v rámci výstavby dálnice D3 v úseku Úsilné - Hodějovice. V místě odbočení na Hodějovickou ulici proběhnou práce na vyrovnání výškového profilu stávající a budoucí části komunikace a následné pokládce povrchu na nové části silnice.

"Vzhledem ke komplikované dopravní situaci na území krajského města bylo snahou ŘSD co nejvíce zmírnit dopady této uzavírky na plynulost provozu. V souvislosti s tím bylo podmínkou ŘSD předčasné zprovoznění ulice Ke Studánce, která je už od minulého roku zcela uzavřena. Po dohodě se zhotovitelem stavby bylo této žádosti vyhověno a ulice Ke Studánce bude opět průjezdná se sníženou rychlostí v režimu průjezd stavbou, a to až do doby úplného dokončení stavebních úprav," uvedla Adam Koloušek z tiskového oddělení

Ředitelství silnic a dálnic ČR. "Poté komunikace přejde do režimu předčasného užívání. Tím alespoň z části dojde k úlevě pro obyvatele Starých Hodějovic, kteří budou tuto komunikaci moci opět využívat už během částečné uzavírky Novohradské ulice," doplnil Adam Koloušek.

Po dobu trvání uzavírky bude provoz na Novohradské ulici veden jedním jízdním pruhem kyvadlově pomocí provizorní světelné signalizace. Po ukončení uzavírky bude provoz opět veden obousměrně bez větších omezení. "Za komplikace způsobné stavebními pracemi se řidičům, a hlavně obyvatelům Nových a Starých Hodějovic předem omlouváme," požádal o pochopení ohledně dopravních omezení Adam Koloušek.