Nová dopravní pravidla zahrnují například zjednosměrnění Biskupské ulice v úseku od Zátkova nábřeží k Široké ulici. Zde je možné jet pouze směrem do centra. Snad nejvýraznější změnou je zákaz vjezdu na náměstí Přemysla Otakara II. kolem Černé věže. Tam vznikla pěší zóna.

To se ale ne všem úplně zamlouvá. „Těmito omezeními dle mého kavárny a podniky na náměstí ztratí mnohé zákazníky,“ myslí si řidič Martin Pešek, který se v oblasti často vyskytuje. Podle nových pravidel mohou totiž zásobovací vozidla parkovat po obvodu náměstí nejdéle 20 minut.

Právě tyto změny, mezi něž patří také otočení jednosměrky v Kněžské ulici, která nově směřuje z Široké do ulice Karla IV., mají docílit zklidnění historického centra, kterým denně projíždí zhruba 5000 automobilů.

„Zmírnění provozu mi vyhovuje a nechala bych ulice přes den zcela pro pěší. Líbilo se mi, když se na náměstí jednu dobu nesmělo parkovat vůbec a nejezdily tudy dříve ani autobusy,“ řekla dlouholetá obyvatelka.

První změny mohli řidiči zaznamenat již 1. července, kdy byl upraven parkovací tarif na náměstí Přemysla Otakara II., Senovážném náměstí nebo Zátkově nábřeží. Právě na těchto místech je totiž nově zavedené placené stání i v noci nebo o víkendech a svátcích. Na severní straně náměstí pak přibyly klidové zóny přinášející do města nové rozestavení laviček a truhlíky s květinami. Ty zasahují i do části dřívější parkovací plochy. „Slyším to nerad, dosavadní možnost parkování na náměstí mi připadala v pořádku. Přidání zeleně do centra je pěkné, na druhou stranu se v okolí nachází i tak spousta parků jako třeba Stromovka a park Na Sadech. Navíc si myslím, že pěkná zaparkovaná auta mohou městu dokonce mnohdy zvedat prestiž,“ sdělil Deníku svůj názor Martin Pešek.

V ulici U Černé věže v úseku mezi Hroznovou a ulicí Kanovnická pěší zóna formálně vzniká. V budoucnu má celá lokalita i s částí Kanovnické ulice u katedrály dostat charakter pěší zóny. Její ověření v praxi ukázaly krátkodobé uzavírky v minulých týdnech při pořádání akcí jako Budějovický majáles a dalších.

Pokuty v prvních dnech strážníci nedávali

Na nové změny v dopravě upozorňovali řidiče městští strážnici. „Žádná pokuta zatím uložena nebyla. Kontroly zaměřené na dodržování nových pravidel budou prováděny i nadále v následujících dnech,“ řekla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.

Byly uloženy nějaké pokuty za přestupky proti novému dopravnímu značení nebo se věc řeší v těchto dnech spíše domluvou?

Změny v dopravním značení platí od 11. července. V prvních dnech strážníci upozorňovali řidiče na tyto změny, žádná pokuta zatím nebyla uložena.

Lze už uvést nějaký přibližný údaj, kolik prohřešků museli první den městští strážníci řešit?

Hlídky městské policie v ulici U Černé věže první den zamezovaly vjezdu směrem k náměstí Přemysla Otakara II. a řidiče upozorňovaly na změny v dopravním značení. Respektovanost nového dopravního značení bude možné vyčíslit až v příštích dnech.

Nyní věnuje městská policie dodržování pravidel v centru zvýšenou pozornost a bude to tak i pro příští dny?

Městská policie bude i nadále provádět kontroly zaměřené na dodržování nového dopravního značení.