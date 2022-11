Na doladění třináctimetrové jedle z Jílovic budou technici DPMCB pracovat v tomto týdnu. Práce potrvají asi tři dny, světelné prvky totiž vyžadují nastavení fází pomocí řídící techniky. Kromě hlavního stromku, který je na zdobení nejsložitější a nejdůležitější, se s obřími ozdobami a světelnými řetězy pouští i do korun dalších osm stromů v Českých Budějovicích. Ty jsou předem určené, na rozdíl od hlavního stromku tak jejich větve už dobře znají. Letos ale pracovníky čeká ještě jedna premiéra – strom v Suchém Vrbném už byl ve špatném stavu, v Pětidomí se tak letos rozsvítí jiný. Další stromy DPMCB ozdobí na Mariánském a Senovážném náměstí, Žižkově třídě, sídlištích Máj, Šumava a Vltava a v Kališti.

Šest techniků, tři plošiny

Aby do města dostali sváteční atmosféru, musí šestice techniků DPMCB využít tři vysokozdvižné plošiny s dosahem od 13 do 21 metrů, které má správa veřejného osvětlení k dispozici. Aby se vše stihlo před začátkem adventu, s částí výzdoby pomáhají i technici trolejového vedení s jejich sedmimetrovou plošinou. Koncepci zdobení si každoročně bere pod svá křídla nejzkušenější člen týmu Miloslav Bohoněk. Práci prý nejčastěji komplikují kola připnutá ke stožárům lamp, přes která se nelze dostat k servisním dvířkům. Vloni zase pracovníky po nenadálém zákazu vánočních trhů překvapila přeskládaná elektroinstalace hlavního stromku, kterou museli narychlo v den slavnostního rozsvícení vracet do původního stavu.

Teď se strojí. Budějovičtí svůj vánoční strom rozsvítí v sobotu

Vánoční strom na českobudějovickém náměstí už několik let po sobě ovládl anketu o ten nejkrásnější v Česku. Největší radost prvenství udělalo týmu techniků vloni, kdy museli kvůli velké marodce napnout všechny síly a do zdobení dominanty adventního městečka ještě více zapojit kolegy z dalších útvarů DPMCB. „Na zapíjení vítězství náš tým příliš není, zato úspěšnou vánoční sezónu rádi zajíme,“ říká vedoucí oddělení veřejného osvětlení Jan Benýšek. Jak se letos týmu z DPMCB podaří strom před českobudějovickou radnicí nazdobit, se v plné kráse přesvědčíme při slavnostním rozsvícení v sobotu 26. listopadu v 16:30 hodin.