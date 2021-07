Téměř ve všech částech Českých Budějovic došlo při bouři 8. července 2021 k odlomení větví nebo větších částí koruny u stromů rostoucích na veřejných prostranstvích i na soukromých pozemcích. V centru i na okraji města. Desítky stromů například vichr polámal jen podél výpadovky na Písek v Českém Vrbném nebo v tamní zahrádkářské kolonii či podél Branišovské ulice.

Na odstraňování následků bouře z 8. července 2021 se intenzivně pracuje prakticky od chvíle, kdy to povětrnostní podmínky umožnily, tedy od čtvrtečních nočních hodin. Do odstraňování byly zapojeny jednak složky IZS a dále firmy, které disponují technikou a proškolenými zaměstnanci. „Práce pokračovaly přes víkend a vzhledem k velkému množství popadaných stromů není možné přesně stanovit, kdy budou ukončeny. Od dnešního dne tj. 12. července se do likvidačních prací zapojily další českobudějovické firmy, které nabídly svoji pomoc. V současné době se pracuje v lokalitách Stromovka, Jiráskovo nábřeží, park Staroměstská, Háječek. Z větší části nebo zcela úplně již byly práce ukončeny třeba v parku Na Sadech, v Rožnově, v parku Dukelská i podél Lidické třídy,“ uvedl k aktuálnímu stavu v pondělí dopoledne náměstek primátora Juraj Thoma.

„Postupně dochází k posuzování nebezpečnosti jednotlivých označených či nahlášených stromů, například v Prachatické ulici na sídlišti Máj. Přednostně jsou káceny a odstraňovány právě stromy, které jsou označeny jako nebezpečné. Proto je stále v platnosti výzva z pátku 9. července, kdy je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při nutném pohybu v prostoru pod stromy a co nejvíce omezit pohyb v parcích, které ještě nebyly po bouři ošetřeny,“ upozorňuje vedoucí odboru správy veřejných statků Tomáš Kubeš.

Velká část stromů byla poškozena a nedošlo k jejich úplnému vývratu. Tyto stromy budou podle Tomáše Kubeše dodatečně posouzeny odborníky a bude stanoven postup při jejich zachování či odstranění. Nové škody na majetku města naštěstí zjištěny nebyly. Jedinou komplikací, která brání rychlému uklizení a vyřešení celé situace, je velké množství a rozsah, jakým bylo území Českých Budějovic zasaženo.

Škody napáchala bouře i na železnici. V pondělí 12. července už ale byl na Českobudějovicku po bouřkách z minulého týdne provoz obnovený na všech zasažených úsecích tratí. Podle Dušana Gavendy, tiskového mluvčího Správy železnic, trať mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou Správa železnic zprovoznila v neděli v poledne. "Před tím bylo nutné opravit 2,4 kilometru poničeného trakčního vedení. Dva zlomené stožáry jsou kvůli co nejrychlejšímu spuštění dopravy zatím opravené provizorně. Definitivní opravu provedeme v následujících týdnech tak, aby co nejméně narušila provoz na trati," doplnil Dušan Gavenda. Vyčíslování škod na drážní infrastruktuře v současné době ještě nebylo ukončeno.