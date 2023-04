Tradičně přivítali Květnou neděli u českobudějovické katedrály sv. Mikuláše. Na prostranství mezi katedrálou a kaplí Smrtelných úzkostí Páně žehnali kočičky symbolicky zastupující palmové listy, kterými měli lidé vítat Ježíše Krista při příjezdu do Jeruzaléma.

Květná neděle v Českých Budějovicích | Video: Edwin Otta

Květnou nedělí začíná liturgicky velikonoční týden. Tento významný svátek si připomněli v neděli 2. dubna 2023 věřící i u českobudějovické katedrály sv. Mikuláše.

Podle tradice tento den vstoupil Ježíš Kristus do Jeruzaléma. Byl vítán palmovými ratolestmi. Věřící si tento den v našich končinách nechávají požehnat kočičky, které zastupují zmíněné palmové listy, nebo berany. Berani jsou vytvořeni na způsob pomlázky. Asi jediného berana na prostranství mezi katedrálou a kaplí Smrtelných úzkostí Páně, kde se obřad před mší svatou konal, přinesl Jaroslav Brabec. "Dělám to každý rok," řekl Jaroslav Brabec se svazkem jedlových větviček v ruce. "Musí to být naše jedle," zdůraznil Jaroslav Brabec s tím, že cizokrajné stromy s jehlicemi kolem celé větve nejsou vhodné. "Musíte vědět, kam na ni jít. Člověk nesmí být kór lenivý," dodal následně k výrobě berana.

Občas je doprovázen i někým z mladších členů rodiny, pokud mají možnost. Sám připravuje berana pravidelně kvůli zachování tradice. "Děda to tak dělal vždycky," zdůrazňuje Jaroslav Brabec. Zamlada chodil na žehnání do Trhových Svinů. "Bydleli jsme v Něchově," vysvětluje. A doplňuje, že na berana se dává i pentle, tentokrát byly zelené a fialové barvy. "Dá se vždycky nějaká mašle, bez mašle to není ono," usmál se Jaroslav Brabec. Když je beran požehnán, zapíchne se u pole na ochranu a pro dobrou úrodu. Ten od katedrály je určen k záhonu na zahradě v lokalitě "Na Číně" v českobudějovické čtvrti Husova kolonie.

Kočiček byla připravena před kaplí celá náruč a každý zájemce si mohl vzít. Žehnal je českobudějovický biskup Vlastimil Kročil a účastníci se poté krátkým procesím přemístili do katedrály, kde se konala mše svatá.

Kočičky, které teď budou nějaký čas ozdobou domácností, se posléze schovají. "Usuší se a za rok se na Popeleční středu spálí a popelem z nich se dělá ochranný křížek na čelo," doplnila k tradici, která se zase týká jívových větévek Andrea Došková z Českých Budějovic.