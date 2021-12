Město České Budějovice rozšiřuje takzvané modré zóny, kde se platí za parkování, o další oblast na jihu. Zhruba mezi Mánesovou, Novohradskou, Papírenskou a řekou Vltavou.

Dne 1. prosince došlo ke zprovoznění parkovacích automatů v nově zavedených parkovacích zónách dokončených ve III. etapě. Zprovoznění v první prosincový den se dělo postupně, což mělo podle náměstka primátora Petra Holického svůj důvod. Jedná se o rozsáhlejší systém, ve kterém hrají roli samotné automaty a další na ně navázané aplikace. Aby bylo možné systém správně nastavit, bylo nutné v jednu dobu propojit více funkčních prvků. To bylo naplánováno na středu 1. prosince, kdy od ranních hodin pracovníci dodavatelských firem začali pracovat na „nahození“ parkovacího systému.

„Začalo to průběžným odstraňováním značení, které zneplatňovalo svislé dopravní značky a docházelo k postupnému aktivování více než 30 parkovacích automatů umístěných po celé zóně a zároveň k navázanému propojení aplikací pro úhradu parkovného, jako jsou mobilní aplikace Sejf a online virtuální parkovací hodiny,“ vysvětlil okolnosti spouštění parkovacích automatů Petr Holický. Doplnil, že prosinec je městem vnímán jako měsíc zkušebního provozu, kdy bude systém dolaďován podle potřeb a odstraňovány případné komplikace, které nešlo předjímat.

„Pokud by parkovací hodiny fungovaly od půlnoci 1. prosince docházelo by k paradoxní situaci, kdy by řidiči museli zaplatit za již zaparkované vozy z předchozího dne. Nechtěli jsme, aby k tomu docházelo, a to i z důvodu kontroly úhrady parkovného. To by nebylo fér,“ uvedl Petr Holický.

Systém placeného parkování v ulicích byl v Českých Budějovicích postupně zaveden v centru a pak i dalších částech města. Poslední rozsáhlejší oblastí, která byla do systému takzvaných modrých zón zařazena, se stalo Pražské předměstí. Nový systém upřednostňuje místní obyvatele při parkování, protože mají nárok na stání v modře vyznačených zónách. Pro dojíždějící i místní jsou vyhrazené smíšené zóny, kde se platí hodinová taxa. V modrých zónách se kupují roční karty.