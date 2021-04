Modrý most, který využívá spousta řidičů při cestě přes Havlíčkovu kolonii, bude mimo provoz asi měsíc. V Hluboké nad Vltavou už vedle kruháče leží panely kvůli další uzavírce.

Celková rekonstrukce mostu bude v režii města a vyžádá si úplnou uzavírku. „Oprava zahrnuje výměnu stávající vozovky včetně izolace. Dojde k demontáži původních mostních závěrů umístěných na koncích mostu. Dřevěné zábradlí se kompletně očistí a natře. Budou obnoveny polykarbonátové desky. Očista čeká i nosnou konstrukci. Poškozená místa budou ošetřena protikorozní ochranou,“ říká k chystaným pracím náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že práce za 2,8 milionů korun potrvají asi měsíc. „Povrch vozovky na mostě je v dezolátním stavu a jeho opravu jsme delší dobu plánovali i s vědomím, že tam vzniknou dopravní komplikace, za které se všem omlouváme,“ dodává náměstek primátora. Pro pěší bude vždy jedna polovina mostu průchozí, záležet bude na postupu prací. Cyklisté musejí při použití chodníků sesednout z kola.

V Českých Budějovicích aktuálně platí dopravní omezení například i v Okružní ulici v úseku mezi Trocnovskou a výpadovkou na Lišov. Pracuje se zde na pokládce nového horkovodu pro vznikající technologický park a také musejí u velké okružní křižovatky s ulicí Generála Píky počítat řidiči s dočasnými omezeními kvůli stavbě nového připojení z parku na Okružní ulici. V jihočeské metropoli musejí řidiči až do podzimu počítat také s tím, že je uzavřena spojnice mezi Lidickou a Roudenskou kvůli přípravným pracím pro jižní tangentu. Platí zde úplná uzavírka.

A na léto se chystá uzavření mostu v ulici Karla IV. na okraji Senovážného náměstí v Českých Budějovicích. Rada města už rozhodla o vypsání veřejné zakázky. „Zahájení prací se předpokládá o prázdninách v červenci 2021,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec a dodal, že cena se teprve bude soutěžit. Předběžný odhad nákladů činí 4,9 milionu korun. „Most byl postaven v roce 1970 a celkovou opravu si již zaslouží,“ doplnil Ivo Moravec s tím, že práce se uskuteční za úplné uzavírky. Most se nachází na okraji Senovážného náměstí a vede přes Mlýnskou stoku.

V regionu k významnějším dopravním omezením patří také rekonstrukce kruhové křižovatky v Hluboké nad Vltavou na silnici, která spojuje České Budějovice a Týn nad Vltavou. Investorem je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS JčK). Podle Vlastimila Zikmunda, náměstka technicko správního úseku SÚS JčK, činí předpokládané náklady 8,5 milionu korun a práce, které začaly před Velikonocemi, mají trvat zhruba tři měsíce.

Rekonstrukce se týká vozovky, která už trpěla různými deformacemi, například vyjetými kolejemi v asfaltu. Vedle kruhové křižovatky už je položen také panelový základ pro budoucí provizorní objízdnou trasu. Momentálně se místem projíždí na semafory a využívá se přitom jedna polovina kruháče. Řidiči zde musejí počítat s případným vytvářením kolon.

Omezení platí také v Trocnově. Tam ale vkročily práce na novém mostu přes železniční trať už do nové fáze. Byl proto uvolněn průjezd přes starý most, který byl dočasně uzavřen do konce března. Kolem trocnovské zastávky se tedy nyní může projíždět, ale je zde omezena rychlost, protože se jedná o průjezd stavbou.

V regionu pokračuje například uzavírka silnice z Roudného do Plavu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, která by měla trvat celý duben. Úplná uzavírka se týká také Veselské ulice v Týně nad Vltavou a komunikace mezi Týnem nad Vltavou a Neznašovem. Obě akce Správy a údržby silnic jihočeského kraje mají skončit před koncem dubna.