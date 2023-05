Střídání stráží u českobudějovických obchodů pokračuje. Pekaři z Lomnice pustí v jihočeské metropoli jeden prodejní pult.

Prodejna ovoce a zeleniny ve Stejskalově ulici v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Edwin Otta

Střídání obchodů v centru Českých Budějovic se dotkne dalšího pultu. Pekaři z Lomnice nad Lužnicí opustí koncem května společné působiště se zeleninou ve Stejskalově ulici pár kroků od náměstí Přemysla Otakara II. V sousedství už od přelomu roku skončili třeba nájemce restaurace nebo módní butik.

Podle Kamily Baštýřové, spolumajitelky MPM Lomnice nad Lužnicí, uspíšila rozhodování pekařů skutečnost, že tento měsíc končí jedna z prodavaček. Druhým důvodem je to, že po covidu se snížila kupní síla v centru Českých Budějovic. „Po covidu se to okolo náměstí nevrátilo na úroveň před covidem," míní Kamila Baštýřová. Připojuje, že například zatím ještě nejsou tak plné hotely.

V Pětidomí zůstanou

Další dvě prodejny ale pekařství v jihočeské metropoli bude dál provozovat. „V ulici 28. října ji určitě zachováme. V Pětidomí také," říká Kamila Baštýřová k obchodům nedaleko Palačáku a v Suchém Vrbném. Doplňuje, že třeba v Pětidomí se dá lépe než v centru zastavit, vyběhnout z auta a nakoupit si. Firma má prodejny také v Lomnici nad Lužnicí, kde má i výrobu, Třeboni, Lišově, Suchdole nad Lužnicí, celkem desítku. Nově budou mít od června nebo srpna lomničtí pekaři otevřeno v Českých Velenicích. „Dodělávají nám tam objekt města," uvedla Kamila Baštýřová s tím, že nájem bude nižší než v Budějovicích a oceňuje, že také úpravy nových prostor probíhají ve vzájemné dohodě podle potřeb pekařů.

Ve Stejskalově ulici působila firma asi sedm let. měla pult v části prodejny zeleniny a ovoce.

Mezi lidmi se spekulovalo, že ve Stejskalově ulici by mohla skončit i prodejna ovoce a zeleniny. Ta se ale zatím drží, i když to není jednoduché. Bitvu o zákazníka vede hlavně nabídkou. I když má v ruce sáček s ovocem, říká při nákupu paní Barbora, že především míří do prodejny pro jinou komoditu. „Chodím sem hlavně pro brambory, nikdy jsem neměla lepší," zdůrazňuje zákaznice, která bydlí v centru. V regálech se najde všechno, od jablek přes celer nebo mrkev až po jahody či ananas. „Jsme tady dvacet let," říká Eva Richterová, manželka provozovatele prodejny. Ale upozorňuje, že pro obchodníky nastaly v centru obtížné časy.

Rok od roku těžší

„Rok od roku je to náročnější udržet. Kupní síla tady není. Když máte soustředěné obchody na okraji města. Kdo potáhne těžkou tašku pěšky, když ji může vézt autem. A tady v centru města se ani nedá zaparkovat a parkování je šíleně drahé," popisuje Eva Richterová s čím například se potýkají. „Budeme pokračovat, pokud to bude v našich silách," dodává ale Eva Richterová navzdory komplikacím, kterým musejí obchodníci čelit.

Posílení zákaznických řad snad ale mohou obchodníci čekat v nejbližší době, kdy by centrum Českých Budějovic tradičně mohli oživit turisté.