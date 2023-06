Budějovicemi opět po roce bublají silné motory. Jezdkyně a jezdci na silných strojích přijedou hlavně z České republiky a okolních států. Někteří ale dorazí i ze zámoří.

Zahájení Indian Riders Festu | Video: Edwin Otta

Až přes tři tisíce motocyklů značky Indian by mohli přivézt jejich majitelé do Českých Budějovic. Podle Ondřeje Hrůzy, ředitele Indian Motorcykles pro střední a východní Evropu, se jedná o největší akci svého druhu mimo USA, domov známé značky. „Budou tu i jezdci, kteří jezdí závodně pro značku Indian, na autogramiádě. I závodní motorky. V USA dali vybrané stroje do klece, naložili do letadla a přivezou je sem,“ říká Ondřej Hrůza a doplňuje, že je to jedna z věcí, které jsou připravené navíc oproti loňskému setkání.

Do Českých Budějovic přijedou na sraz nejen Češi. Hlavní část účastníků, kterých se očekává až čtyři nebo pět tisíc, bude ze zahraničí. V pátek dopoledne se do fronty k registraci na setkání zařadili před budějovickým výstavištěm členové Indian Motorcykle Riders Group Zvolen. Téměř novou motorku přivezl Kristian Horváth. Na tachometru měla před výstavištěm teprve tisícovku kilometrů. „Je to nový stroj. Minulý rok som tu bol na menšom scoute. Tento rok som tu na vetšom chieftaine,“ zmínil k robustní motorce v převládající černé barvě Kristian Horváth.

"Prišli sme už včera. Cestovali sme skoro celý den po okreskách. Užili sme si aj dážď cestou,“ doplnil slovenský jezdec s tím, že v jihočeské metropoli budou až do pondělí. A proč si z různých možností vybral právě značku Indian? „Páči sa mi ich štýl,“ usmál se Kristian Horváth.

I zkušební jízdy

Už třetí týden se také mohou zájemci objednat na zkušební jízdy, které se v Budějovicích zdarma nabízejí a potrvají až do neděle. Hlavním centrem akce je výstaviště, kde je připraven i další doprovodný program. Třeba budou k vidění i různě upravené motocykly.

Zdroj: Edwin Otta

V sobotu plánují motorkáři spanilou jízdu v regionu a výstavu strojů na náměstí Přemysla Otakara II. S tím budou spojena dopravní omezení, která se budou týkat parkování nebo vjezdu na náměstí a začnou platit už v sobotu ráno. Příjezd motocyklů se členy mezinárodního srazu motorek známé značky se očekává od 12.15 do 12.40 hodin. Podle mluvčí městské policie Věry Školkové se počet účastníků odhaduje na 1200 až 1500. „Motorky budou parkovat po obvodu náměstí, kde bude plotem oddělený prostor pro příjezd vozidel IZS. Parkování a vjezd motorek na keramickou dlažbu kolem kašny je zakázaný,“ doplnila Věra Školková s tím, že jednotný odjezd motorek bude podle organizátora připraven zhruba ve 13.30 h. Ve 14 hodin se náměstí Přemysla Otakara II. znovu otevře pro vjezd vozidel.

Setkání motorek na náměstí využilo už minulý rok mnoho obdivovatelů silných strojů k prohlídce silných strojů zblízka. Jak organizátoři zdůrazňují na svém webu, akce včetně doprovodných programů není určena jen pro majitele strojů Indian, ale pro všechny fanoušky motorek i další veřejnost.