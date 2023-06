Velká rekonstrukce kulturního domu Slavie si vynutí menší změnu dopravy v Lidické třídě.

Kvůli rekonstrukci KD Slavie se změní dopravní poměry na křižovatce Lidické třídy a Dukelské ulice. | Foto: Deník/Edwin Otta

Dopravní a jiné změny si v okolí budějovické Slavie vyžádá rekonstrukce kulturního stánku, která začala oficiálně 30. května 2023.

Tento týden začne platit změna v Lidické třídě, která by měla trvat rok. V termínu od 23. června 2023 do 23. června 2024 bude na Lidické třídě za Krumlovským mostem (přes Malši u KD Slavie) ve směru do centra snížen počet jízdních pruhů před křižovatkou s Dukelskou ulicí. Ze současných dvou zůstane jeden vyhrazen pro nákladní dopravu, která bude odbočovat za mostem z Lidické třídy do Dukelské ulice ke stavbě. Pro běžnou automobilovou dopravu zůstane směrem k Senovážnému náměstí jen jeden jízdní pruh.

V Budějovicích zahájili rekonstrukci Slavie. Dostane i přístavbu

Úprava a vytvoření levého odbočovacího pruhu do ulice Dukelská ve směru k KD Slavie je nezbytné zejména při odvozu stavební sutě v rámci bouracích prací při rekonstrukci kulturního domu. Suť by se měla vyvážet od kulturního domu provizorním výjezdem směrem k budově Jihočeského muzea.

Kvůli rekonstrukci Slavie už došlo v minulých dnech i k oplocení staveniště. Bylo proto nutné odvézt kontejnery na separovaný odpad. Ty budou následně umístěny mimo prostor stavby, nedaleko původního místa.

Rekonstrukce Slavie by měla skončit v létě 2025.