Pokračuje například i uzavírka spojnice z Českých Budějovic na Včelnou, nebo Dobrovodské ulice v lokalitě Zvonárna.

Stavba kruhové křižovatky v Branišovské ulici v Českých Budějovicích. Mezi poli už je vidět trasa budoucí komunikace k ulici Na Sádkách. Tu nyní kvůli napojení budoucích silnic čeká uzavírka. | Foto: Deník/Edwin Otta

Do konce března 2023 čeká řidiče v Českých Budějovicích úplná uzavírka pozemní komunikace v ulici Na Sádkách. Uzavírka se ale týká jen části ulice, a to v úseku plánovaného napojení na okružní křižovatku, která se staví v Branišovské ulici. Vyznačená objízdná trasa je vedena přes Šindlovy Dvory a Švábův Hrádek. Náhradní zastávka MHD bude v uvedené lokalitě umístěna v ulici Na Sádkách poblíž křižovatky s ulicí Trnková.

Částečná uzavírka v Resslově ulici

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, také povolil částečnou uzavírku pozemní komunikace v ulici Resslova v úseku mezi Husovou třídou a Klavíkovou. V termínu od 11. března do 10. dubna 2023 zde bude probíhat instalace kamerového systému. Naproti přes Husovu ulici by měli řidiči počítat s tím, že se pracuje na budově, kde sídlí hospodářská komora u křižovatky Husovy a Resslovy ulice směrem k Sokolskému ostrovu. Také tam mohou práce omezit provoz.

Na Děkanských polích

Minulý týden zahájila českobudějovická radnice také Nové Roudné – 2. etapa, obnovu ulice Na Děkanských polích, která potrvá do října 2023. Součástí rekonstrukce ulice Na Děkanských polích je výstavba nové kanalizace včetně přípojek, nahrazení stávajícího vodovodního řadu s přípojkami novým potrubím vyhovujících parametrů. Současně budou v rámci stavby upraveny komunikace, vzniknou nové chodníky s odvodněním, veřejné osvětlení a dojde i na rekonstrukci plynovodního potrubí společností EG.D. Pro majitele nemovitostí bude umožněn příjezd ve zvláštním režimu.

Do ulice U Kapličky – vjezd motorovými vozidly po provizorní komunikaci přes staveniště ve směru od Plavské, nebo od Otakara Březiny, podle postupu stavebních prací; ulice Na Hraničkách, Na Děkanských polích a Velešínská – bude částečně umožněn vjezd přes staveniště opět podle konkrétního postupu stavebních prací a také po domluvě se stavbyvedoucím.

Svoz komunálního odpadu bude zajišťovat zhotovitel stavby ve spolupráci s firmou FCC. "Dovolujeme si zdvořile požádat o označení nádob na odpady, nejlépe číslem domu, aby bylo možné je vracet na původní místo. Svozové dny se nemění. Průchodnost obyvatel bude zajištěna po celou dobu stavby,“ uvedl náměstek primátorky Lubomír Bureš a poděkoval obyvatelům lokality za pochopení pro nutná omezení.

Centrum obsadí běžci

V sobotu 25. března 2023 odstartuje běžecký závod Runtour a přinese přechodná dopravní omezení na náměstí Přemysla Otakara II. a v přilehlých ulicích. Ty se uzavřou už brzy ráno. Po domluvě s organizátorem sportovní akce bude dotčen i trh na Piaristickém náměstí a bude se konat výjimečně v omezeném čase, a to od 6 do 10.30 h. Poté musí nejpozději do 11 h prodejci opustit ulice podléhající uzavírce.

Havlíčkova kolonie

Obnova kanalizace a vodovodu uzavře budějovickou ulici Na Nábřeží v úseku ulic Marie Vydrové a Havlíčkova. Přechodná uzavírka začne v druhé polovině března a potrvá do července. Objízdná trasa není stanovena. Zhotovitelem je Akord – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Omezení dopravy přinese i stavba nové transformační stanice u Mánesovy ulice. Rozvodna, jejíž stavba už začala, bude stát na rohu ulic Mánesova a U Elektrárny a dokončena by měla být v příštím roce. Její výstavba včetně tříkilometrového přívodního vedení si vyžádá investice ve výši přes 300 milionů korun.

„Transformovna bude připojena na hladinu velmi vysokého napětí 110kV podzemním kabelovým vedením, které povede skrze zastavěnou část města ve čtvrtích Havlíčkova kolonie a Mladé a bude dlouhé téměř tři kilometry. Poblíž Mladého se pak připojí na venkovní vedení velmi vysokého napětí,“ popisuje Tomáš Žáček, vedoucí výstavby VVN společnosti EG.D. Jen vybudování dvojitého podzemního kabelového vedení 110 kV vyjde na téměř 200 milionů korun.

„Jedná se o stavebně i technologicky náročnou stavbu a bude prováděna v šesti etapách. Dotkne se ulic Ke Špačkům, Osiková, Františka Halase, Křižíkova, Polní a U Elektrárny. Každá etapa bude vyžadovat dopravní opatření, která omezí průjezdnost v dané lokalitě včetně pohybu osob a cyklistů, ale omezení se budeme snažit ve spolupráci s dodavateli co nejvíce minimalizovat,“ doplňuje František Klimeš, hlavní technik výstavby VVN společnosti EG.D.

Branišovská nebo Lidická

Trvají uzavírky, kvůli kterým neprojedete z Milady Horákové do Branišovské. Město v lokalitě staví novou kruhovou křižovatku, jak už bylo uvedeno. Aktuálně neprojedete také z Budějovic na Včelnou přímo z Lidické, kde se dokončuje stavba velké kruhové křižovatky pro Jižní tangentu. Objížďka je vedena z Lidické po části Jižní tangenty k silnici I/3 a odtud ke sjezdu na Včelnou a naopak. Kvůli stavbě D3 neprojedete z Budějovic na Dobrou Vodu Dobrovodskou ulicí.