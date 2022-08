Lidl staví novou prodejnu na hranici Budějovic a Srubce, podívejte se

Do Budějovic zamíří z různých koutů kraje každý den tisíce Jihočechů, mnozí autem. Při postupném rozšiřování parkovacích zón je pro hodně řidičů jednodušší využívat elektronickou platbu za parkování přes internet, než klasicky nasázet do automatu, kolik si řekne. Dopravní podnik města, který se o parkovací systém stará, proto zavedl v průběhu srpna 2022 novinku, která sama rozpozná i to, kde se auto nachází, a příslušnou tarifní zónu.

Sedm tisíc přes internet

Podle Barbory Smudkové, mluvčí dopravního podniku města, se už dříve daly využít aplikace Sejf nebo virtuální parkovací hodiny, které umožňovaly bezhotovostní platbu. Částku ale určoval parkující. „Elektronických plateb přijde průměrně kolem sedmi tisíc za týden,“ naznačuje mluvčí Smudková, jaký ohlas u cestující veřejnosti měla tato nabídka. Nová aplikace pokročila ještě dál.

Nová mobilní aplikace ParkSimply byla zavedena jako platební alternativa parkovacího systému. Dokáže sama automaticky určit, v jaké zóně se vozidlo nachází a pod jaký tarif tedy parkování spadá. Stačí zadat pokyn po zaparkování. Podle Barbory Smudkové, mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice, se v aplikaci také zadává, o jaký typ vozidla se jedná, registrační značka a způsob placení, který má být využit. „Na výběr je platba kartou online nebo prostřednictvím SMS. Hlavním přínosem ParkSimply je pak snadné určení tarifní zóny ve vámi zvolené oblasti – tu najdete snadno v mapě podle vaší aktuální polohy nebo dohledáním ulice, ve které je váš vůz zaparkovaný,“ říká Barbora Smudková.

Bez hledání automatu

V podstatě tak stačí po zaparkování potvrdit v mapě polohu a zaplatit. Není už nutné hledat nejbližší parkovací automat nebo na značkách vyhledávat, do jaké tarifní zóny lokalita patří.

Výhodou je, že přes ParkSimply se dá platit i na dálku. Kdo by neznal nepříjemný okamžik, kdy čekáte u lékaře nebo na úřadu, stále nejste na řadě, ale hodiny nemilosrdně odkrajují ze zaplaceného času na parkování. Jenže zvednout se a jít znova zaplatit znamená ztratit místo, a tedy všechen čas, který jste už ve frontě pobývali. To nová aplikace odbourává. Podobně už ale funguje už delší dobu i zmíněná aplikace Sejf.

Placení přes mobil už se využívá také v městské hromadné dopravě. V průběhu let zřetelně roste podle Barbory Smudkové obliba tohoto způsobu platby. „Oblíbenost elektronického jízdného se strmě zvýšila se zavedením prodeje virtuálních jednotlivých jízdenek přímo ve vozech,“ uvedla Barbora Smudková.