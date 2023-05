Juraj Thoma (v minulé koalici náměstek primátora) chtěl, aby na program jednání byl v pondělí dodatečně zařazen bod, který by nové koalici uložil do září připravit novou úpravu a v prosinci ji uvést do života. Minulé vedení města totiž vloni v létě rozhodlo o opatření, které omezilo parkování na náměstí a pomocí jednosměrek ztížilo průjezd centrem. Přineslo to výrazné zklidnění dopravy na náměstí Přemysla Otakara II. i v okolních ulicích. Soud ale opatření zrušil.

Ani zápočet

„Chceme to udělat, ale pořádně. Nechceme dopadnout jako vy. A slíbili jsme, že se tím budeme zabývat," zaznělo od současné koalice. Například zastupitelka za ODS Adéla Ruiderová konstatovala, že za původní dokument by student práv ani nedostal zápočet. A náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS) doplnil, že 1. června poprvé zasedne metropolitní komise, která má řešit nejen dopravu, ale i další otázky života Českých Budějovic a blízkého okolí. Měla by se věnovat i dopravě v centru Českých Budějovic. Doplnil ale, že se ohrazuje k ukládání nějakých termínů.

Jura Thoma však odmítl, že by opatření bylo špatně připravené, zdůraznil, že prošlo i posouzením krajského úřadu a teprve soud je zrušil. Podle Juraje Thomy ale čistě z formálních důvodů, s poukazem na chyby ve způsobu projednávání. A opoziční zastupitel dodal, že jako opozice ani nemá informaci, jestli se nyní něco připravuje.

Na poslední chvíli

„Pokud jste to měli tak dobře připravené, my se k tomu vrátíme," ujistil opozičního zastupitele náměstek primátorky Petr Maroš (ODS), ale dodal, že se koalice nenechá tlačit do nějakého termínu. „Vzpomeňte si, jak to bylo před rokem," poukázal na osud opatření přijatého předcházejícím vedením města Petr Maroš. Ohledně toho, jak komunikuje koalice a opozice pak doplnil, že kdyby nechodili s kolegy ještě jako opozice na prezentace projektu pro veřejnost, tak by se za minulého vedení města nedozvěděli nic.

Současný náměstek primátorky Tomáš Bouzek (TOP 09), který byl náměstkem i v minulé koalici doplnil, že byla k dispozici studie, která řešila dopravní vztahy v centru města včetně například pěších zón. „Lekli jsme se toho v rámci koalice," uvedl Tomáš Bouzek s tím, že po dva roky se nic nedělo a opatření se prosazovalo až těsně v závěru vlády minulé koalice. Opoziční zastupitel Viktor Lavička (ANO) ale doporučil, aby byla zmíněná studie vzata v potaz, až se nové opatření bude připravovat.

Hlasy chyběly

Při hlasování o tom, jestli se na návrh Juraje Thomy uloží pevný termín novému vedení, nebylo dost hlasů. Za opozici bylo pro jen 21 zastupitelů (potřeba bylo 23 hlasů). Koalice byla vesměs proti, koaliční Piráti se zdrželi. Vedení města ale ujistilo i tak, že se problému bude věnovat.