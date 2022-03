"Malé děti mohou jít dopředu, sednout si do třídy," ozvalo se nad zástupem před půl devátou a ti nejmenší vyměnili židle na chodbě za židle v lavicích. Celkem připravilo město dvě učebny.

U mapy ukazovali Kijev

U veliké nástěnné mapy Evropy si na Kijev ukazovali Nazar, Diana a Lisa, všichni se do školy těšili. Jejich maminky Larisa a Táňa stály opodál. Nazar chodil v Kijevě do druhé třídy, nejvíc ho baví informatika. O České republice už dříve slyšel, ví například, že tu máme krásné zámky. Pro jeho sestru Dianu, která byla o třídu výš, je mezi předměty favoritem tělocvik. Ve sportovních klubech se věnovala gymnastice a basketbalu. Třetí do party, Lisu, baví výtvarná výchova. "Vstávali jsme v šest třicet," zmínila maminka Lisy a doplnila, že s dědečkem a babičkou, kteří zůstali na Ukrajině, jsou stále v kontaktu. Podobně má třeba bratra ve vlasti maminka sourozenců Táňa. S bratrem je denně v kontaktu přes SMS zprávy. Otcové z obou rodin odešli z Ukrajiny už dříve za prací. Dobrovolného tlumočníka se maminky hned stihly zeptat například na to, jak je to aktuálně s povinností nosit roušky.

K 10. hodině bylo k docházce do provizorních tříd zapsáno podle ředitele školy Vítězslava Ilka 50 dětí a před kanceláří byl stále zástup čekajících. A co chvíli přišli další zájemci. "V hodinách bude za naši stranu učitelka nebo asistentka a dále také učitelky ukrajinské národnosti. Jedna je tu už rok, má aprobaci angličtina, historie, ale pracovala v průmyslu," uvedl Vítězslav Ilko a doplnil, že když přišla současná výjimečná situace, může vyučovat. Mimo jiné i proto, že ovládá češtinu i ukrajinštinu a zastane vlastně i potřebnou i pozici tlumočnice.

Další třídu už chystají

Mezi žáky v Nové ulici přitom Ukrajinci již jsou. Na chodbě se s nově příchozí Mášou, která má z předmětů nejraději biologii, potkali sedmáci Julie a Karolína a deváťák Ďuďa. "Jsem z Čerkassy, v České republice jsem deset měsíců," řekla Julie. "Maminka a tatínek tady byli dva roky beze mě, pracují tady," doplnila Julie a připojila, že na Ukrajině mají celý zbytek rodiny a stále si s nimi telefonují.

Podle náměstka primátora Tomáše Chovance město nyní otevřelo dvě třídy pro školáky v Nové ulici a jednu třídu v mateřince v MŠ Větrná. U nejmenších dětí je to ale složitější. "Bojujeme trochu s očkováním," naznačil Tomáš Chovanec, že k řešení nejsou jen otázky kapacit. Je třeba uhlídat, aby i po zdravotní stránce bylo vše v souladu s českou legislativou. A v mateřince je to přísnější než na základce.

Otázkou také bude, jak dlouho vystačí volné prostory. "Už teď se připravuje třetí třída v Nové," uvedl Tomáš Chovanec a doplnil, že další učebna vznikne asi na Máji v jedné ze sídlištních škol. Uprchlíci ale v podstatě teprve začali přicházet. "Nejvíc bojujeme s tím, že ani nevíme, kolik tu teď máme dětí z Ukrajiny," upozornil náměstek primátora a doplnil, že po pondělku se bude vědět více a podle toho město připraví další kroky. Ale kapacity nejsou neomezené. A například podle primátora Jiřího Svobody se očekává, že do jižních Čech zamíří tolik uprchlíků, že to bude odpovídat městu velikosti Tábora. A řešení bude muset být takové, aby bylo funkční nejméně několik měsíců.