Odboráři požadují zvýšení základní mzdy i příplatků a chtějí podle serveru zdopravy.cz, aby průměrná hrubá mzda na pozicích řidič, servis a THP byla od příštího roku nejméně 40 000 korun hrubého. Vzrostla by tak přibližně o 20 procent. Firma se totiž dlouhodobě potýká s nedostatkem řidičů a podle odborů jsou jednou z příčin mimo jiné nízké mzdy.

Podnik už kvůli zlepšení situace začal vyplácet řidičům MHD počínaje červnem měsíční mimořádnou odměnu 3000 korun. Podle ředitele DPMCB Slavoje Dolejše aktuálně dosahuje mzda u řidičů průměrně 35 000 korun hrubého. „Provozovatel českobudějovické MHD se tak drží nad krajským průměrem, který v 1. čtvrtletí 2022 podle ČSÚ činil 34 013 korun,“ říká tisková mluvčí dopravního podniku Barbora Smudková.

Zdražují energie a plyn možná nebude

Ale podnik aktuálně musí řešit také zdražení pohonných hmot, elektrické energie a u CNG dokonce variantu, že ani nebude možné tato vozidla používat. Rostou například i ceny náhradních dílů. To vše má vliv na finanční hospodaření DPMCB. Bohužel mu klesly i tržby, protože počet cestujících je aktuálně přibližně o 20% nižší, než byl před pandemií koronaviru. „Tohle jsme ještě neřešili,“ komentuje souběh negativních vlivů Slavoj Dolejš.

Část zaměstnanců budějovického dopravního podniku je ve stávkové pohotovosti

Kvůli nedostatku řidičů byl dokonce omezen provoz na některých páteřních trolejbusových linkách, kde byly mírně prodlouženy intervaly mezi spoji. Úprava bude platit až do prázdnin, kdy firma přejde na volnější jízdní řád. Není ale vyloučeno, že v souvislosti s problémy se sháněním náhradních dílů pro elektrobusy dojde k omezení také u nich. Rozhodnutí by v této věci mělo padnout v pondělí.

Vliv konkurence

Podle Slavoje Dolejše začalo ve čtvrtek kolektivní vyjednávání o smlouvách pro rok 2023. „Doufám, že se to někam posune. Co jsme mohli, to jsme nyní dali,“ říká za vedení podniku Slavoj Dolejš k požadavkům odborů s tím, že firma ale má jen nějaké reálné možnosti.

Pro stabilizaci stavu řidičů i udržení zaměstnanců v dalších odborných profesích je nyní i podle vedení firmy klíčové navyšování mezd. „Zůstat atraktivním zaměstnavatelem je pro nás i v době inflace zásadní kvůli udržení kvalitních služeb,“ říká Slavoj Dolejš a doplňuje, že podnik musí kopírovat trh, protože se dá očekávat, že v celé republice půjdou mzdy nahoru.