Neoficiální večer bez aut zažijí v sobotu České Budějovice. K několika uzavírkám se přidají ještě dopravní omezení v souvislosti s pořádáním půlmaratonu, a tak bude lepší nechat vozidla odpočívat doma.

Už několik dnů jsou v ulicích jihočeské metropole rozestavěné značky, které vyzývají řidiče, aby v době závodu - 1. června zhruba od 16 do 22 hodin, neparkovali tam, kde se má běžet. Obyvatele města upozorňuje na akci rovněž hlášení místního rozhlasu. Také přespolní řidiči musejí počítat s tím, že některé části města budou autem nedostupné. Velká kapsa, kam nebude možné vjet od 17.30 do 20 hodin vznikne například mezi Husovou a Pražskou třídou, Strakonickou ulicí a řekou Vltavou. Historické centrum bude nedostupné automobilem prakticky od odpoledne do půlnoci.

Někde se omezení při půlmaratonu sejdou s jinými uzavírkami. Například na Senovážném náměstí nebude v době běhu možné využít objízdnou trasu za uzavřenou Mánesovu ulici.

Účastníkům půlmaratonu bude mimo jiné vyhrazena i Rudolfovská třída, navazující část Nádražní ulice k ulici generála Píky a zanádražní komunikace od ulice generála Píky po vlečku u Rudolfovské.

Zachován, i když ve zúženém profilu, bude provoz na Strakonické ulici a části Nádražní. "Objet" závod z jihu bude možné přes Modrý most a místní komunikace, ze severu pak po Strakonické ulici, Pražské třídě směrem do Nemanic a dále Okružní a Rudolfovské. Do Pražského předměstí mezi Pražskou třídou a Nádražní ulicí bude možné vjet po dobu závodu bez omezení po zúžené Nádražní a pak Jírovcově.