Sklepy a lednice, které dříve v areálu borovanského kláštera sloužily výrobě piva, nyní nabízejí jiný oblíbený nápoj - víno. Díky Františku Stodolovskému.

Podzemní prostory zná muž, který je profesí strojař, od dětství. "Sedm let jsem bydlel s rodiči v areálu kláštera. Už jako kluk jsem věděl o existenci sklepů. S kamarády jsme tam podnikali výpravy za dobrodružstvím," říká František Stodolovský. Když pak byl v roce 2003 na rodinné dovolené, tak při cyklovýletě na Valticku navštívil vinné sklepy a napadlo ho, že podobné prostory zná i v Borovanech. "S tehdejším farářem Mgr. Petrem Plášilem jsme vyřídili administrativu a svépomocí s kamarády jsme provedli renovaci sklepů. Vyklidili jsme je za necelé dva měsíce. Renovace ale trvala tři roky," upozorňuje František Stodolovský na to, že pak nastoupili zástupci řady řemesel. I takových, která by ani dnešního návštěvníka nenapadla. Pracovali zde zedníci, elektrikáři, truhlář a dokonce i kominík, protože bylo třeba vyčistit odvod vlhkosti ze sklepů, který vede podobně jako komín až nad střechu. Samozřejmě nechyběl umělecký kovář.

Středoevropské vinné sklepy, jak se oficiálně nazývají, dnes slouží hlavně archivaci vína a lednice, dříve neodmyslitelná součást pivovarů, se stala vinárnou. Lednice ale byla zprovozněna později než sklepy a má také jiného majitele. Podzemí patří farnosti, objekt lednice městu. "Hosté mohou sedět ve vinárně a když je horko, mohou po schodech, kterými jsme obě části propojili, sejít dolů do sklepa, jako je to ve vinných sklípcích na Moravě," naznačuje František Stodolovský, že v pracovních dnech navečer, když je od 16 do 20 hodin otevřeno, si lze najít různé posezení.

Hlavním posláním sklepů je archivace vína. "Archivujeme vína od profesionálních vinařů, určená k archivaci na deset a více let," říká František Stodolovský s tím, že jsou lahve určené k dalšímu prodeji. Existuje ale i možnost, že si tu nechá víno uložit kdokoliv "zvenčí". Jak s úsměvem říká provozovatel sklepů, je známo, že když je víno uložené doma, má silnou tendenci se "vypařovat". Funguje tu ale i klasická vinárna a prodej vína.

Specialitou, kterou zde nabízejí je Borovanské borůvkové. Základem je Cabernet Sauvignon. "Ten obohacujeme o přírodní extrakt z borůvek, které sbíráme v borových lesích v okolí," popisuje originální regionální produkt František Stodolovský.