Po úvodním proslovu a rozdělení plamínku do přinesených luceren přicválalo před kostel sv. Linharta také sedm vánočních jezdců. Ti za svitu úplňku vyrazili do ulic obce šířit sváteční atmosféru i oheň do dalších domovů.

Jak přiblížila starostka obce Lenka Šišpelová, letos si samospráva nedovolila kvůli epidemické situaci uspořádat žádnou veřejnou akci, a tak je napadla myšlenka na tuto nevšední událost spojenou s předáním betlémského světla. „Je to taková novinka, aby občané nepřišli o vánoční atmosféru, protože jsme zrušili vše od rozsvěcení stromku až po adventní koncert. Tak jsme se rozhodli sejít se na volném prostranství,“ zmínila starostka.

Vánoční objížďka

Napadlo je také zapojit místní děti a zdejší chovatele koní. „Máme zde podnikatelku, která se zabývá tréninkem dětí. Ty to velmi baví a mají velkou podporu rodičů, a tak se všichni dali dohromady a vlastně vznikl takový nápad na vánoční objížďku s lucernami Čakovem,“ vysvětlila Lenka Šišpelová.

Už loni projeli obcí, která má asi 300 obyvatel, v rámci vánoční zdravice. „Letos jsme si řekli, že by to bylo hezké spojit i s předáváním betlémského světla. Jde o takový symbol soudržnosti s přírodou, znamení přátelství a zároveň přání veselých Vánoc všem občanům,“ dodala.

Jak doplnila za rodiče černých jezdců Petra Dudová, se zajímavým nápadem přišla právě starostka a rodiče s malými jezdci vše pak už jenom zrealizovali. „Na koni jezdí moje dcera i její kamarádky, v Čakově je totiž stáj, kde má trenérka své koně a ustájené i naše, trénuje holky parkur i drezury,“ upřesnila.

Nechybělo stylové oblečení i další dekorace, koníci měli dokonce všichni stejné červené podkolenky. „Černé pláště jezdců vymyslela také paní starostka, my jsme pak doladili další detaily jako řetězy a led světla, je to taková kolegiální a společná akce,“ řekla skromně Dudová za organizační tým. První ročník se podle všech zúčastněných povedl, a tak chtějí příští rok navázat.

Vzduchem i po souši

Ačkoliv českobudějovičtí skauti dorazili se světlem s hodinovým zpožděním, nikomu to v Čakově nevadilo. Vedoucí 15. oddílu Michal Štrobl – Vločka, Matěj – Červeňáček a Martin – Šikula uvedli, že stávkovala lokomotiva z Rakouska. Z Jeruzaléma podle nich vzácný plamínek putoval několika prostředky. „Jeruzalémští skauti ho ručně předali do petrolejové lampy a do autobusu, potom do vlaku a do letadla. Potom letěli přímým spojem do Vídně, kde v katedrále následovala velká mše, potom cestovali znovu vlakem. My světlo přebírali od Brněnských skautů a pokračovalo dále do Plzně, čeští skauti ho rozvezou po celé České republice,“ shrnul Michal.

Tradice podle něj není tak stará, pochází z přelomu 80. a 90. let minulého století. „Poprvé světlo sloužilo v rámci rakouské charitativní sbírky, až po roce 1989 se dostalo k nám jako takový symbol Vánoc,“ vysvětlil Štrobl. Betlémské světlo si lze do Štědrého dne vyzvednout v budějovické katedrále i v Čakově před kostelem, kde hoří ve dvou lucernách u betléma. K dispozici je i ve spoustě dalších jihočeskýcjh měst a obcí.

