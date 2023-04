Podpořit zklidnění dopravy v historickém centru Českých Budějovic přišla v pondělí 3. dubna 2023 i v chladném počasí k Samsonově kašně asi stovka lidí. Podepisovali také petici, která kritizuje vysokou frekvenci automobilové dopravy na náměstí Přemysla Otakara II. a v jeho nejbližším okolí.

Protest proti autům na náměstí v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

České Budějovice - Několik hodin vyráběli improvizované značky pěší zóna organizátoři akce, která se uskutečnila v pondělí 3. dubna 2023 na náměstí Přemysla Otakara II. Chtěli dát najevo, že by město mělo pokračovat ve snaze omezit automobilovou dopravu v centru jihočeské metropole. Vloni totiž minulá koalice zavedla změny, které následně zrušil soud a od 1. března se tak znovu stalo náměstí kruhovým objezdem a historické centrum zkratkou pro mnohé řidiče aut.

I nová koalice slíbila, že připraví opatření ke zklidnění dopravy, ale chce je navázat třeba i na stavbu parkovacího domu u Sportovní haly.

Podle Michala Hořejšího, hlavního organizátora setkání u kašny, je účast necelé stovky lidí v chladném počasí úspěchem. Teď bude následovat sběr podpisů. Až jich budou řádově stovky obrátí se organizátoři petice na vedení města. "Chceme jednat se zastupiteli," uvedl Michal Hořejší, který už dříve pro Deník konstatoval, že cílem je dát radnici najevo, že by neměla snahu o zklidnění centra "položit".

Dopravu zná ze všech stran

"České Budějovice jsou jedno z mála měst, kde mají auta větší práva než chodci. Přitom by centrum bez aut bylo mnohem hezčí," vyjádřil své mínění další z pořadatelů Richard Dražan. "Přijel jsem na kole, hodně jezdím na kole," doplnil Richard Dražan s tím, že ale podmínky pro cyklisty by mohly být ve městě lepší. Uvítal by více cyklostezek nebo cyklopruhů. "A omezení automobilové dopravy na náměstí a v uličkách okolo. Přitom ale auto používá. "Rozvážel jsem jídlo na kole i autem," naznačil, že dopravu zná dobře z různých úhlů pohledu. "Určitě by se zvýšila bezpečnost lidí, víc lidí by se podívalo do centra a na kulturní akce. Podpořila by se tím historická a kulturní hodnota, kterou budějovické centrum má," připojil Richard Dražan.

Architekt Filip Landa při jednom z řečnických vystoupení uvedl, že vertikální hierarchii v centru Budějovic už lze ohlídat. "Nikdo by asi nepostavil mrakodrap u Samsonovy kašny. Ale horizontální hierarchii regulovat neumíme. Měli bychom se chovat k městu tak, jak bylo zamýšleno a naplánováno," uvedl Filip Landa a doplnil, že přednost by měli dostat pěší. Připojili to, že podle zahraničních výzkumů, když se omezil někde automobilový provoz, neznamenalo to, že utrpí podnikání. "Opak je pravdou, kde se udělala pěší zóna, vedlo to k oživení," uvedl Filip Landa a dodal, podnikatelé naopak víc vydělali. Mladý architekt zmínil i příklad Kodaně, kde se od 70. let minulého století rušila parkovací místa v centru tempem dvě procenta ročně. A lidé si na to zvykli.

Srovnání Českých Budějovic a Prahy

Martin Kolář z Českých Budějovic při svém vystoupení zdůraznil, že má rád jakýkoliv druh dopravy i elektrokoloběžky. Dodal, že před 12 lety zakládal v jihočeské metropoli cyklojízdu, ale do Prahy jede po dálnice nebo s Českými drahami, jimž pochválil jídelní vozy. "Třicet pět let chodím pěšky přes České Budějovice. Ale v centru je bezpečnější jet autem," zmínil Martin Kolář, doplnil několik příkladů problematických míst pro pěší nebo cyklisty a dodal, že navíc s autem v centru vždy zaparkuje. Pro srovnání jmenoval Prahu, kde nabízejí alternativní městskou hromadnou dopravu a v centru prakticky nezaparkujete. Na závěr Martin Kolář vyzval účastníky setkání, aby mu pohyb autem po městě co nejvíce ztížili.

U kašny se konalo i krátké divadelní představení a značky pěší zóna pak byly symbolicky přeneseny k radnici.