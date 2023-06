Do finiše spěje rozhodování o tom, které město získá za Českou republiku nárok na titul Evropské hlavní město kultury roku 2028. Ve finále zůstaly České Budějovice a Broumov.

Uzavírky kvůli uměleckým vystoupením omezí dopravu v centru Českých Budějovic. | Foto: Deník/Edwin Otta

K současným dopravním omezením, která v centru Českých Budějovic souvisejí s rekonstrukcí mostu v ulici U Černé věže, přibudou od pondělí 26. června na tři dny krátkodobé uzavírky na několika místech. V centru města se totiž chystají různé akce v souvislosti s návštěvou mezinárodní poroty, která bude rozhodovat o tom, kterému městu v České republice připadne prestižní titul Evropské hlavní město kultury 2028. České Budějovice jsou ve finále s Broumovem.

Konkrétně se dopravní omezení chystají v Široké ulici v úseku mezi ulicemi Dr. Stejskala a Jirsíkova a dále v Kněžské v úseku mezi ulicemi Karla IV. a Jirsíkova v termínech 26. 6. od 11 do 14 hodin, 27. 6. od 11 do 12 hodin a 28. 6. od 11 do 12 hodin. Pro členy mezinárodní poroty, která rozhodne o udělení titulu Evropské hlavní město kultury 2028, je v uvedených termínech připravena krátké umělecká intervence.

Přihláška pro finálový souboj obsahuje například závazek, kolik by mohly České Budějovice v příštích letech investovat do kulturních akcí jak ve formě krátkodobých projektů, tak ve formě nových objektů věnovaných kultuře. Kvůli kandidatuře na titul Evropské hlavní město vznikla i nová organizace, která přípravy přihlášky a další kroky koordinuje.