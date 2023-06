Nový sportovní areál na břehu Vltavy u stejnojmenného českobudějovického sídliště se ještě staví. Radnice už má připravené jméno i budoucího provozovatele. Vzbudilo to ale velké debaty ve veřejnosti a opozice se ptala i na posledním zastupitelstvu.

U Vltavy staví nové kurty | Video: Edwin Otta

Na břehu řeky nabídne nový areál třeba kurty na plážový volejbal nebo prolézačky pro malé děti a restaurační zázemí. Na některých kurtech už je i písek, u budoucí velké hrací plochy už jsou betonové stupně pro diváky. Opozici ale v pondělí 19. června na jednání českobudějovického zastupitelstva zajímalo, jak se hledal třeba provozovatel. Staví firma Metrostav. Jméno ponese areál po firmě ČEZ.

Jediný zájemce o celý provoz

Opoziční zastupitel Roman Kubíček (ANO) chtěl například vědět, jak se hledal provozovatel. Náměstek primátorky Petr Maroš (ODS) nejprve uvedl, že areál je v oblíbené lokalitě a už v neděli před zastupitelstvem na loukách u řeky viděl odpočívat ve slunném dnu několik desítek lidí. K výběrové řízení Petr Maroš řekl, že bylo vypsáno standardně a přihlásil se jediný uchazeč. I za něj ale byla radnice ráda. Na pronájem restaurace by bylo uchazečů více, ale městu by zůstala péče o areál.

Přihlášený zájemce, který už má zkušenosti s provozem podobného areálu v Hluboké nad Vltavou, si ale vezme na starost všechno. A bude si muset nakoupit i vlastní techniku. Navíc je smlouva uzavřena jen do konce roku 2024. „Na začátku roku 2024 budeme vypisovat velkou koncesi,“ zmínil Petr Maroš a doplnil, že finance se našly například tím, že se některé jiné projekty zastavily. Vzhledem k možnosti získání budovy bývalého policejního ředitelství na Mariánském náměstí se třeba odložila zamýšlená přístavba sídla městské policie v Haškově ulici.

Budějovice koupí unikátní Kendeho vilu, kde se zastavil čas

Dva hektary trávníků

Areál u českobudějovického sídliště Vltava bude mít v pronájmu zapsaný spolek České Budějovice. V jeho čele stojí obdobný tým, který se už roky stará o provoz sportovního a odpočinkového areálu na okraji Hluboké nad Vltavou. Samotný provoz bude věcí společnosti Hluboká basebal. Hospodář David Šťastný upozorňuje, že bez dotací a sponzorů si podobné zařízení na sebe nemůže vydělat. „On si to nikdo neuvědomuje,“ poznamenal při vyjádření pro Deník David Šťastný s tím, že se nejedná o žádný podnikatelský zlatý důl.

„Za sebe říkám, že chceme, aby to tady bylo pěkné,“ zdůrazňuje motivaci David Šťastný, který je činný také v destinačním managementu regionu Hlubocko-Lišovsko, jenž se stará o rozvoj míst, kde lze pobýt ve volném čase a turistického ruchu v oblasti. „Pro nás je to veřejná služba,“ vysvětluj David Šťastný s tím, že vstupní investice jen do správy areálu budou 1,5 až 2 miliony korun. Poslední nákup byly dvě sekačky, vyšly na více než milion korun. A sekat bude třeba plochy o rozloze dvou hektarů… Přitom výdělek například na beachvolejbalu odhaduje David Šťastný tak, že sotva pokryje vybavení kurtu a nutnou výměnu písku na jaře.

Kvalitní jídelníček a výtka k partnerům

V médiích a na internetu se objevily i spekulace o zapojení Jana Kroba, současného českobudějovického zastupitele za ODS, do budoucího chodu areálu. Ale zapojení Jana Kroba je podle Davida Šťastného jen v poradenství, aby se v budoucím restauračním zázemí nenabízel jen smažák. „Chceme, aby tu bylo dobré gastro. Na Hluboké to děláme dvacet let. Aby to byl výjimečný jídelníček,“ říká David Šťastný. Jan Krob bude jen v roli poradce ohledně jídelníčku.

Opilý řidič srazil v Hluboké cyklistu a pak narazil do betonového plotu

Budějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) v souvislosti s debatami v zastupitelstvu o novém areálu kriticky ohodnotil své koaliční kolegy z pirátské strany a naznačil, že od koaličního partnera by rozviřování zpochybňujících diskuzí na internetovém fóru o městském projektu nečekal. „Že to přijde od opozičního klubu, je korektní,“ řekl Martin Kuba, ale s dovětkem, že od koaličního partnera je to nehezký zážitek.

Práce i příští rok

Martin Kuba však přiznal, že kdyby radnice uspořádala k tématu tiskovou konferenci a tam předem podrobně informovala o aktuálním vývoji kolem areálu, mohla debatám na internetu předejít.

Areál u Vltavy by měl být letos dokončen z větší části. Příští rok bude Povodí Vltavy pracovat na březích řeky, takže molo pro snadnější vstup do Vltavy se bude dodělávat až potom. Podobně se v budoucnu, možná příští rok, počítá s přeložením cyklostezky, která nyní vede skrz areál. Napříště má vést mezi areálem a průmyslovými objekty při výpadovce na Písek.