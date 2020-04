Šijete bavlněné roušky? Doneste je do Českého červeného kříže v Českých Budějovicích, a to v rámci kampaně "Bezpečná rouška".

Co je kampaň "Bezpečná rouška": Oblastní spolek Českého červeného kříže v Českých Budějovicích zahájil kampaň „Bezpečná rouška“. Každý, kdo šije bavlněné roušky a chce pomoci svému okolí, je může přinést od pondělí do soboty vždy od 14 do 17 hodin do sídla Oblastního spolku ČČK v Husově ulici 20 v Českých Budějovicích, nedaleko Dlouhého mostu směrem do centra. Takto získané roušky budou desinfikovány, zabaleny a distribuovány po celém Jihočeském kraji.