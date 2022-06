Hlavní program nabídne například výstavu historických motocyklů značky Indian, které mají v České republice už předválečnou tradici, výstavu přestavěných motorek nebo kaskadérskou show. Většina akcí se odehraje na výstavišti. Za partnera akce, Indian Motorcycle Česká republika, uvedl manažer Ondřej Hrůza, že kdo si koupí vstupenku na výstaviště, ten bude mít možnost zdarma vyzkoušet motorky Indian při testovací jízdě od pátku do neděle.

V pořadí druhý ročník této mezinárodní akce (první se konala v roce 2019) potrvá od 10. do 12. června 2022 a jeho součástí bude také spanilá jízda. Nablýskané stroje vyjedou v sobotu v poledne na 24 kilometry dlouhou trasu, kterou zakončí na náměstí Přemysla Otakara II. přibližně ve 13.30 hodin. „Město se snaží dlouhodobě podporovat vícedenní akce na svém území, protože přinášejí i významný ekonomický profit. Navíc se toto setkání uskuteční mimo hlavní turistickou sezonu a nepřetíží tak místní infrastrukturu,“ říká primátor Jiří Svoboda, který nad akcí převzal morální záštitu a rada města pro ní schválila neinvestiční dotaci ve výši 40.000 korun.

Součástí programu na výstavišti budou například i koncerty. Pořadatelé očekávají, že by se akce mohla do budoucna konat každý rok. Po minulém ročníku to ale překazil koronavir.