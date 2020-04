„K prvnímu dubnu jsme zkušebně otevřeli sběrný dvůr na Švábově Hrádku. Zájem mezi občany je značný, proto po velikonočních svátcích zprovozníme i sběrné dvory v ulicích Dolní a Plynárenská,“ říká Ivo Moravec. Opakuje také apel k občanům: „Opravdu prosíme, aby lidé zvážili, co vše je teď nezbytné vézt do sběrného dvora. Fronty aut s naloženými vozíky mohou způsobit dopravní komplikace.“ Sběrné dvory budou mít otvírací dobu běžnou pro letní měsíce.

Společnost FCC České Budějovice podle ředitele Romana Braného stále pracuje v nouzovém režimu, tak jako většina firem. "Snažíme se tedy maximálně ochránit své zaměstnance. Pokud lze cestu do sběrného dvora odložit, nechte ji prosím na dobu, kdy již provoz bude standardní a nebude vjezd povolen pouze na pokyn obsluhy,“ vysvětluje Roman Braný.

Firma též zveřejnila na svém webu i v tisku tzv. popelářské desatero. Kromě jiného v něm lidi žádá, aby se pokusili minimalizovat vznik odpadů, nepouštět se do velkých úklidů, vyklízení sklepů či třídění šatníků. To vše by mělo počkat na dobu, kdy společnosti, které odpad svážejí nebo provozují sběrný dvůr, nebudou pracovat v nouzovém režimu. Dále, pokud je cesta do sběrného dvora nezbytná, je nutné minimalizovat kontakt se zaměstnanci. A dodržovat doporučenou vzdálenost mezi lidmi, tedy přibližně 2 metry. Pochopitelně po celou dobu je nutná rouška zakrývající nos a ústa.

Otevírací doba sběrných dvorů Dolní, Švábův Hrádek a Plynárenská

Po – Pá 08:00 – 20:00

So 08:00 – 12:00

Ne 13:00 – 19:00