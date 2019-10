V Českých Budějovicích se připravuje několik velkých bytových projektů

Kde se plánují nové mosty, jaká cenná území z hlediska životního prostředí jsou na území jihočeské metropole nebo kde by se zemědělská půda mohla změnit ve stavební pozemky. To vše nyní včleňují do základního dokumentu zpracovatelé nového územního plánu Českých Budějovic.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv