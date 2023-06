Rušení poboček České pošty se v Českých Budějovicích dotklo pěti úřadoven. Na zavřených dveřích najdou zákazníci letáky s informací, kde si teď budou vyzvedávat důchody, nebo kde mají zbylé poštovní zásilky.

Uzavření poštovní pobočky v obchodním centru v Českém Vrbném. | Foto: Deník/Edwin Otta

Hodina. Takový časový limit dostaly na poslední den svých služeb poštovní úřadovny určené ke zrušení. V Českých Budějovicích jich státní firma zrušila pět.

Ale uzavření pošt neznamená, že se za přepážkami už nic neděje. Například v Nemanicích, kde je jedna ze zrušených poboček, se od zavření dveří pilně úřadovalo. Bylo třeba vyřídit spoustu papírů. Na nové adresy se přesune například výplata důchodů. Na každé poště visí leták, kde najdou zákazníci informaci o tom, jaká úřadovna přebírá do budoucna všechny úkoly.

V Českých Budějovicích se mají rušit tyto poštovní pobočky:

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 9 (krajský úřad)

Pražská tř. 2064/160, České Budějovice 10 (Nemanice)

České Vrbné 2327, České Budějovice 13 (Globus)

Lidická třída 177/43, České Budějovice 3 (u Samsonu)

Nádražní ulice 118/6, České Budějovice 6 (u vlakového nádraží)

Naposledy včera stáhli dolů mříž také na pobočce v obchodním centru Globus v Českých Budějovicích. Její zákazníci se přesunou na pobočku na sídlišti Vltava. Právě ze sídliště velká část zákazníků do Globusu docházela. Byla to pobočka s velkým rozsahem otevírací doby. Větším, než jaký měla a jaký by měla mít podle informací Deníku pobočka na sídlišti. Ale v obchodním centru byla pošta v pronájmu.

Česká pošta o nových adresách informovala například zákazníky, kteří si vyzvedávali důchody, prostřednictvím letáků, ale také osobně na přepážkách při vyzvedávání důchodů.

Klienti se nemusejí bát, že by o důchody kvůli rušení pobočky přišli, pokud nebudou ve výplatní den zastiženi doma. Od 3. 7. bude důchod připraven k vyzvednutí na nové ukládací poště. Konkrétní informace, jak mají klienti postupovat, pokud požadují jakoukoliv změnu v souvislosti s předáním jejich důchodu Českou poštou, jsou k dispozici v letáku České pošty a důchodci se také mohou obrátit na call centrum České pošty 800 104 410.

Z celkem třinácti poboček České pošty chce státní firma v jihočeské metropoli zavřít pět, v rámci úsporných opatření.

Záměr rušit pobočky je motivován snahu najít provozní úspory pro ztrátovou firmu. Reakce zákazníků závisejí hlavně na tom, nakolik dnes využívají služby pošty. Ten, kdo „přesedlal“ na elektronickou komunikaci a například datové schránky, takže přijde na přepážku jen občas, smíří se snáze se zrušením pobočky. Ale toho, kdo pravidelně potřebuje vyzvednout důchod, přebrat doporučené psaní nebo poslat balík, se případné rušení pobočky může hodně dotknout. Také proto byl záměr státní firmy částí veřejnosti hodně kritizován.