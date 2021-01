Zdroj: DeníkPodle Marka Dvořáka, kostelníka a studenta Jihočeské univerzity, je první písemná zmínka o dominantě obce z roku 1384. Objekt prošel barokní úpravou a současnou podobu má z roku 1912, velká oprava se konala ještě na přelomu tisíciletí, ale dávný původ nezapře. „Zachovala se kamenná křtitelnice v gotickém slohu,“ upozorňuje na starobylou památku v interiéru Marek Dvořák.

Péči o kostel převzal od Jana Vávrovského. „Ten to dělal asi padesát let,“ připomíná student univerzity svého předchůdce. „Jsem hrdý, že mohu tuto službu vykonávat,“ zdůrazňuje vzápětí mladý muž. Pravidelně půl hodiny před bohoslužbou v neděli a jednou za dva týdny ve čtvrtek připraví liturgické nádoby, hostie, víno s vodou a liturgické knihy. „To je moje rutina. Pak minimální úklid,“ vypočítává základní povinnosti Marek Dvořák a dodává, že o kostel se stará společně s varhanicí MUDr. Hanou Marhounovou.

Bohužel stále platí omezení kvůli koronaviru. „Zákaz zpěvu trvá dodnes. Obsazeno smí být deset procent z kapacity k sezení. Když jsme to prověřovali, vyšlo to kolem deseti lidí, což odpovídá pravidelnému počtu lidí při bohoslužbě. Když je pohřeb, hlídá si to pohřební služba,“ dodává chrášťanský kostelník a připojuje, že v pátek se konalo poslední rozloučení s Marií Jarošovou, dlouholetou hospodyní pátera Františka Sobíška. Ten sloužil v Chrášťanech v 50. letech minulého století a když odešel na Rudolfov, kde pak působil desítky let, odešla s ním z rodné obce i Marie Jarošová. Dnes bohoslužby v Chrášťanech vede vltavotýnský farář Václav Hes a jáhnem je Karel Sádlo z Křižanova.

Chrášťanská farnost se rozkládá mezi farností vltavotýnskou a bernartickou. Patří sem například Hosty, Pašovice, Slabčice, Písecká Smoleč, Doubrava Nemějice nebo Dražíč. Z kostela znějí dva zvony, starší pochází zřejmě z 2. poloviny 15. století, ale není na něm uveden žádný datum ani nápis. Druhý zvon, menší, je ocelový, slouží jako umíráček a pochází z roku 1919. Kolem kostela byl do roku 1787 hřbitov, pak byl přemístěn za vesnici směrem na Koloměřice.

Nejnovější větší částí vybavení kostela jsou varhany, pořízené v roce 2011. „My jsme měli varhany, které už nebyly provozuschopné a nešly opravit,“ říká Marek Dvořák. Když se sháněly nové, ve firmě nabídli, že by byl k mání nástroj, postavený původně pro jednu koncertní síň. Výhodou byla rychlost nákupu i vstřícná cena. Částka 600 000 korun se splácela čtyři roky s pomocí sponzorů a s příspěvky z obecních rozpočtů Chrášťan, Hostů a Dražíče.