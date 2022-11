„Z podnětu krajské veterinární stanice bylo zřejmé, že kočky jsou ve špatném zdravotním stavu, který je způsobený především nedostatečnou výživou. V posledních dnech se zdravotní stav koček zhoršil a na základě doporučení veterinářů přistoupil odbor životního prostředí k okamžité reakci,“ uvedl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.

Koček přitom Jana Kaprálová chovala několik desítek, inspektoři krajské veterinární správy jich napočítali kolem čtyřicítky. Do situace se během víkendu vložil i jihočeský hejtman Martin Kuba.

Bydlí v rozpadlé maringotce s desítkami koček. Mají propadnout státu

„V maringotce žije stará paní, která už zjevně není mentálně schopná posoudit reálný stav věcí a kolem maringotky živoří spousta naprosto vyhublých, podvyživených a zjevně nemocných koček, které nutně potřebují pomoc,“ uvedl během své návštěvy a na pondělí svolal jednání, které mělo situaci řešit. Následující den však táborský odbor přistoupil k odchytu koček a situace tak došla ke zdárnému řešení.

„Tohle mi zase dokazuje, jak nešťastně nastavený je právní rámec v těchto věcech. Budu o tom mluvit s našimi poslanci a senátory, aby se snažili postupy v podobných případech upravit,“ uvedl hejtman.

Týrané kočky nenechaly v klidu ani europoslance Jiřího Pospíšila, který kvůli nim podal trestní oznámení. „Týrání zvířat je trestným činem a každý člověk či subjekt, který se ho dopouští, za to musí nést důsledky. Tyto případy nám ukazují, že je nutné změnit stávající legislativu. A já slibuji, že pro to udělám maximum, co budu moci,“ sdělil.

VIDEO: Ochránci zvířat viní chýnovskou chovatelku koček z týrání

Město Chýnov podle dohody s táborským odborem životního prostředí ještě před odchytem koček zaváželo na místo krmivo v hodnotě kolem jednoho tisíce korun denně. Chovatelka však darované granule vyhazovala.

„Paní všechno darované krmení vyhazuje a vymetá, jelikož tvrdí, že jí kočky chce někdo otrávit, zdrogovat, že do nich dávají čipy a že se potom kočky chovají divně,“ uvedla Eva Hulcová ze spolku Písecké kočky.

Situace již začala být neúnosná, protože chovatelka začala vyhrožovat i likvidací koček. „Tímto už vyhrožovala i přímo v reportáži CNN Prima,“ uvedla právnička Lucie Černíková., která na chovatelku také podala trestní oznámení. „Já je nikomu nedám. To bych je radši zabila,“ uvedla na záznamu Jana Kaprálová.