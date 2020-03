Ředitelem domova je Miroslav Kouřil, který přibližuje aktuální situaci. „Mám obrovský respekt k práci v zařízeních sociálních služeb pro seniory, naše práce je obdobná, v některých aspektech možná obtížnější. Jsem hrdý na všechny zaměstnance našeho dětského domova,“ říká.

ON-LINE:

Ovlivnila současná situace život dětí v Dětském domově v Boršově nad Vltavou? Jak se změnil denní režim?

Samozřejmě, že ovlivnila, zásadním způsobem. Od 11. března děti nechodí do školy, jsou v domově. Nechodí na kroužky, na tréninky, celý den jsou v péči vychovatelky, vychovatele. S vyhlášením nouzového stavu jsme zrušili samostatné vycházky, následně vycházky rodinných skupin. Změnili jsme systém služeb. Štěstí, že máme náš areál dětského domova. Využíváme možnosti elektronické komunikace. V celém areálu je možné připojení k internetu. Máme tělocvičnu, máme místnost pro stolní tenis. V každém ze čtyř bytů jsou nejméně dvě televize.

Práce s dětmi musí být tedy více náročná.

Obrovský dík patří kolegyním a kolegovi, kteří vymýšlejí náplň dní, tráví s dětmi celé dny, učí se s nimi. Jejich práce je opravdu velmi náročná, je nutné si uvědomit, že celá řada dětí je psychiatricky diagnostikována, délka nutných opatření se zcela určitě projeví na jejich chování.

Máte strach z nákazy koronavirem?

Strach, no, spíše reálnou obavu, protože nákaza samozřejmě může přijít. Přijali jsme krizový plán opatření, snažíme se dělat vše pro to, abychom nebezpečí nákazy v našem dětském domově odvrátili. Uzpůsobili jsme služby, v maximální míře omezili kontakty, upravili režim dne.

Nosí děti v dětském domově roušky? Máte jich dostatek?

Naše děti samozřejmě roušky nosí. Měli jsme nějakou zásobu, velký dík pak patří kolegyním, které roušky ušily. No a neskutečně skvělá byla reakce různých příznivců, lépe řečeno příznivkyň, které nám roušky ušily a přivezly, nebo poslaly. Stále se nám ozývají dárci, kteří pro nás roušky ušijí.

Jsou povolené návštěvy dětí v dětském domově?

Vycházím z metodického doporučení MŠMT pro aktuální situaci. Musel jsem s ohledem na situaci zakázat návštěvy zařízení kromě návštěv zákonných zástupců, samozřejmě s dostatečným fyzickým odstupem, nabízíme možnost elektronických komunikačních prostředků, což je hojně využíváno.

V Dětském domově v Boršově nad Vltavou jsou nyní všechny děti?

Drtivá většina dětí v této tíživé situaci zůstává v našem dětském domově, pouze několik málo dětí je na pobytu u rodičů a jeden chlapec je dlouhodobě hospitalizován ze zcela jiných důvodů, než - li je současná situace.

Probíráte s dětmi situaci ohledně šířícího se koronaviru?

Základem naší práce je maximální simulace života rodiny. A tak s dětmi neustále hovoříme, probíráme jejich problémy, touhy, nápady. No a v současné době se samozřejmě většina hovorů točí kolem koronaviru: Co se stane, kdy to skončí, kdy budu moci jít na trénink… S dětmi hovoří vychovatelé, sociální pracovnice. Vedoucí vychovatelka a ředitel každý den hovoří se všemi rodinnými skupinami.

Stíhají děti plnit úkoly, které jim zasílají učitelé ze škol?

Děti se pravidelně připravují do školy, jsme elektronicky v kontaktu se školami a s vyučujícími. Režim podobný režimu v běžné rodině s tím rozdílem, že každá moje kolegyně vychovatelka/můj kolega vychovatel mají při službě na starosti přípravu 6 - 8 dětí. Opět musím maximálně ocenit přístup zaměstnanců.