Festival klasické hudby připravili pro letošní podzim v Dobré Vodě u Českých Budějovic. "Bude to pět koncertů, vždy se zajímavým hostem," říká autor myšlenky, dobrovodský rodák Lukáš Sommer. "Chtěli jsme, aby to bylo obsahově pestré," vysvětluje Lukáš Sommer, kytarista a skladatel, který první koncert připadající na 9. září nazval Španělská noc. "Vystoupí Karolína Cingrošová, operní zpěvačka," naznačuje organizátor festivalu, že se v kostele v Dobré Vodě nebude pouze hrát.

Právě barokní kostel z 18. století, zasvěcený Panně Marii Bolestné, bude centrem akce. "Má krásnou akustiku, už jsem tam pořádal koncert. Lidé po něm říkali, že by bylo hezké, aby se tu něco dělo," zmínil Lukáš Sommer s tím, že příznivá odezva a dotazy, jestli nebude nějaké pokračování, přispěly k tomu, že se nyní dává dohromady hudební zpestření života v Dobré Vodě.

Bitvu o turisty vyhrála na jihu Čech zvířata, díky rekordu

Mohlo by se stát i trvalejší součástí dění v obci. "Řekli jsme si se starostou Petrem Štikou, že to zkusíme," naznačuje Lukáš Sommer, že podíl na festivalu bude mít i obec a hledají se i další případní partneři. Pro kytaristu a skladatele je to počin motivovaný především sympatiemi k rodné obci, kam stále dojíždí za rodiči.

V budoucnu možná i orchestry

"Je to první ročník, proto nezveme velké soubory, velká tělesa, opravdu zjišťujeme, jak to bude úspěšné," zdůrazňuje Lukáš Sommer. Sám pořádá podobnou akci v Lysé nad Labem, letos již třetí ročník a pozval už i komorní orchestr. A i kostel v Dobré Vodě s kapacitou 110 míst, by nemusel hostit jen sólisty. "Jsou specializované orchestry na klasicistní hudbu, hrají Mozarta ve třinácti lidech, jak to bylo původně. Těch plánů je dost. Důležitá bude odezva u veřejnosti, ta ukáže, jestli založíme novou tradici nebo to bude jednorázová věc," říká kytarista a skladatel a doplňuje, že lístky za 200 korun jsou od srpna v předprodeji na obecním úřadu a objednat se dají na čísle 387 200 446.

Na jednotlivých koncertech se představí Petr Nouzovský violoncellista, Měsíc slavných melodií v říjnu bude záležitostí klarinetistky Anny Paulové, vítězky mezinárodní soutěže v New Yorku a například Lukáš Sommer na sólovém koncertu zahraje částečně program, s nímž vystoupil v Carnegie Hall a zazní třeba španělská skladba Asturias. Finále obstarají 11. prosince Pavel Šporcl s výběrem Paganiniáda z nového CD doprovázený Lukášem Sommerem.

Na nábřeží Malše pracují bagry, v Budějovicích chystají nové schody k řece