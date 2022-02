Plným tempem ale pokračuje stavba nové tělocvičny. Na místě staršího parkoviště. Nedávno bylo uvedeno do provozu nové parkoviště, a uvolnilo se tak potřebné místo. Nový objekt doplní starší halu, která už nestačila výuce. „Byli jsme ve stavu, že i tři třídy najednou byly v jedné hale,“ vysvětluje ředitel školy. Nová hala bude mít navíc vyšší střechu podle požadavků volejbalistek, aby odpovídala soutěžním regulím.

Velký zájem

O využití se Václav Meškan nebojí. Současná tělocvična je odpoledne obsazena až do 22 hodin. Jak Václav Meškan připomíná, slouží nejen obyvatelům Dubného, ale zájemcům celého širšího okolí od Lipí přes Žabovřesky až po Šindlovy Dvory. Kapacitu navýšili školákům i jinak. V roce 2019 už v Dubném zkolaudovali nový pavilon se šesti třídami. V obci i okolí totiž přibývá novostaveb i obyvatel.

Stavba nové tělocvičny začala podle starostky Boženy Kudláčkové v loňském roce za podpory finančních prostředků z ministerstva financí. V letních měsících by měla být dokončena a nový školní rok 2022/2023 bude již plně k dispozici, jak žákům ze školy, tak spolkům či širší veřejnosti. "Ve škole jsme dokončili celkové zateplení budov školy a instalaci rekuperačních jednotek do učeben v celkové finanční hodnotě 21,5 milionů, přičemž na část bude čerpána finanční dotace ze Státního fondu ŽP ČR. O financích, které jsou investovány do naší ZŠ a MŠ Dubné bychom mohli dlouho vyprávět. V poslední době je jich opravdu mnoho," říká s úsměvem Božena Kudláčková. Začalo to velkou přístavbou školy v roce 2018, pokračovalo investicí do technické vybavenosti školy, rekonstrukcí přírodovědné učebny, investicí do parkoviště atd. "Naše škola je vesnická, ale velmi moderní s kvalitním pedagogickým sborem, ale i ostatními zaměstnanci," zdůrazňuje Božena Kudláčková.

Ve škole doufají, že až koronavir ustoupí, bude možné uspořádat podruhé gastrofestival, při kterém pozvou rodiče a další veřejnost na jídla od dětí a týmu jídelny. Pokud se to povede, budou vařit i mediálně známé kuchařské tváře. Ve škole už uspořádali také několikrát večeři ve školní kuchyni. Nebo, že se navrátí k pravidelným výletům. Početné další aktivity doprovázející výuku totiž museli kvůli koronaviru omezit.

Se základkou je v Dubném spojena i mateřinka pro více než sto dětí.

Z historie

První záznam o škole je z roku 1659. Bývala přízemní o jedné třídě. Nová čtyřtřídní školní budova byla vystavěna v roce 1888 a 1. září 1963 byla otevřena nová základní devítiletá škola, která funguje po rozsáhlých úpravách dodnes. Stará školní budova byla zrekonstruována a nyní se v ní nachází obecní úřad včetně matriky a obřadní síně.