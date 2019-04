Na poslední chvíli se letos obsadilo čapí hnízdo na střeše kostela v Dubném.

Podle starostky Boženy Kudláčkové se pár elegantních opeřenců objevil vysoko nad obcí poprvé v neděli navečer. Může jít o dvojici, které se zde vloni nepodařilo vyvést mladé. Protože však ptáci nejsou kroužkovaní, nelze to s jistotou určit. Několikrát už si letos ojedinělí samci hnízdo prohlíželi, ale nezůstali v něm.

Nyní to vypadá, že by současní obyvatelé mohli vydržet. Až vyvedou mladé, měla by se opravit část střechy kostela a štítová zeď, podle finančních možností biskupství.

Hnízdo by se sice kvůli tomu mělo shodit, ale Božena Kudláčková zmínila, že obec chce hned instalovat na místě vhodný základ pro nové čapí sídlo.