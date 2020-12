Na mnoha místech letos obce a města vylepšily tradiční vánoční výzdobu. V Dubném dokonce pořídili nový betlém. Aktuálně zdobí náves před kostelem v těsném sousedství vánočního stromu.

"Složili jsme se na něj zastupitelé a velkou část dal pan farář," říká starostka Božena Kudláčková. Získat pro Dubné nějaké ztvárnění betlémského výjevu si přála starostka již dlouho. Při minulých Vánocích dostala myšlenka nečekaný impuls díky obyvatelce z Jaronic, které pod Dubné patří. "Vloni paní Hana Čertková s kolegou udělala betlém pro Jaronice. Dohodli jsme se s panem farářem, že by se nám to líbilo i v Dubném. Chtěli jsme ale, aby to byl dar náš, ne aby to kupovala obec," zdůrazňuje Božena Kudláčková ohledně finanční úhrady.

Už před Štědrým dnem se v přístřešku vyrobeném pracovníky technických služeb obce na návsi objevili Panna Maria se svatým Josefem. "Jezulátko jsme dávali až na Štědrý večer. Spousta lidí se divila, proč tam není dříve," s úsměvem poukazuje starostka Dubného na to, že podle legendy se Ježíšek narodil až na Štědrý večer. Farář Martin Weis kromě sochy Josefa koupil i lucernu, která se každý večer rozsvěcuje a každé ráno zhasíná. Podle Boženy Kudláčkové je možné, že výjev bude v budoucnu rozšířen třeba o nějakou ovečku, ale o ničem rozsáhlém v Dubném neuvažují. "Špatně by se to skladovalo," vysvětluje starostka. Od Štědrého dne je ale kompletní výjev s vánočním stromem opravdovou ozdobou návsi.

Autorkou soch v Dubném je Hana Čertková. Už dříve s kolegou Martinem Králem z Brna vytvořila jiný betlém pro Jaronice, kde bydlí. Sochař z Brna pro Jaronice dělal svatého Josefa a letos přidal sochu krále koledníka. V Dubném celý výjev zpracovala Hana Čertková.

V podobné velikosti se tomuto motivu jinak zatím kromě Jaronic a Dubného nevěnovala. Jen na sympoziu v Rakousku zpracovávala biblické výjevy na deskové dřevořezby, takzvané basreliéfy. Řezbu dělala do dubových desek silných patnáct centimetrů. Hluboký reliéf je pak dobře vidět. "Mám nejradši dub," říká Hana Čertková k oblíbenému matriálu a dodává, že také dubenský betlém je z dubu. "Je to ušlechtilý materiál. Dobře drží detail. Není to tak úplně běžné pracovat s dubem," dodává sochařka a připojuje, že většinou sochaři používají měkčí lípu. Dubový základ ovšem znamená, že přemisťovat výsledné dílo není jednoduché, Panna Maria váží kolem 250 kilogramů a svatý Josef zhruba 350 kilogramů. Vytvoření výjevu s přípravami zabralo asi tři měsíce. Částka 75 000, kterou zaplatili za betlém dubenští zastupitelé v čele se starostkou Boženou Kudláčkovou a farářem Martinem Weisem, byla ovšem ovlivněna tím, že sochařka je občankou Dubného. Dílo by mělo při volném prodeji hodnotu přibližně třikrát vyšší.

Autorka je původním povoláním ekonomka. "Jsem ten člověk, kterému v dětství řekli, že špatně kreslí," říká Hana Čertková s úsměvem a dodává, že to utlumilo na léta jakékoliv výtvarné ambice. Když jí bylo 40 vyzkoušela si na dřevařském sympoziu u kamaráda práci se dřevem a našla nové povolání.

Časem se naučila zvládnout i specifické vlastnosti materiálu. "Dub je lepší opracovávat čerstvý. Nevysušený. Není tak tvrdý," vysvětluje sochařka. Dodává, že kvůli "vypraskávání" v průběhu vysoušení dřeva se dělá v soše dilatační spára, která se zatmelí, aby dřevo mohlo pracovat. Na druhou stranu je zase dub schopný přijímat vzdušnou vlhkost. Takže se o něj musí stále pečovat. To, co se dělalo dřív, že se dřevo nechalo několik let vyschnout, pak teprve se s ním pracovalo, s tím už se dnes nepočítá. "Ani se k takovému dřevu nedostanete," zdůrazňuje Hana Čertková. "Já se k dubu dostávám skoro zázrakem. Mám obrovské štěstí na takový materiál. Pomohli mi lesáci a hodně obec Záboří. Byla to taková dobrá konstelace," oceňuje Hana Čertková, že i sousední obec vyšla dílu vstříc.

V Jaronicích by chtěli v budoucnu kolem betlémského výjevu a přístřešku, který nechala zřídit obec a jenž by zde měl zůstat natrvalo, rozvíjet další výtvarné aktivity. Hlavně dětí, aby zde třeba mohly vystavovat sošky nebo obrázky a aby se děti naučily, že to může být běžná součást jejich života. Stejně jako sochy a nové sochy mohou být běžnou součástí veřejného prostoru.