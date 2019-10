V Havlíčkově kolonii v Polní ulici v Českých Budějovicích chtějí tři iniciátoři zvelebit malý park. Dotazníkové on-line šetření bylo nápadem Rostislava Morice, obyvatele Havlíčkovy kolonie, společně s Petrem Vodrážkou, který je předsedou územní skupiny Havlíčkovy kolonie a Lineckého předměstí. Přidal se k nim Martin Novotný ze skupiny Akční Budějčáci.

„Zhruba před rokem jsme začali iniciativu pro zvelebení malého parku v Polní ulici sousedským setkáním. Sešlo se nás kolem třiceti a padaly různé návrhy, jak by se mohl park změnit. Park na jednu stranu nabízí unikátní místo k odpočinku u Mlýnské stoky a vzrostlých stromů, na druhou stranu klid a nepřehlednost parku láká i nechtěné návštěvníky. Rádi bychom úpravou parku dosáhli jeho zvelebení, ale také jeho zpřehlednění, aby nebyl místem, kde se lidé opíjejí a dělají nepořádek,“ popsal s tím, že park Polní je pouze jeden z jeho návrhů na zvelebení „Havlindy“.

„Poslali jsme návrhy ze sousedského setkání městu, nic se nedělo, takže jsme to vzali do svých rukou. Vymyslel jsem on-line dotazník, kde bylo deset otázek s odpověďmi Ano, Ne. A pak, co by lidé chtěli změnit v parku Polní,“ zahájil šetření.

Park mezi Polní ulicí a Mlýnskou stokou v Havlíčkově kolonii by mohl být obyvatelům pohodlnější. Foto: Deník/ Jitka Davidová

Rostislavu Moricovi, jednomu z iniciátorů, vyplynulo z dotazníkového šetření, že by bylo dobré lépe udržovat park, nahradit chátrající lavičky a pak do parku umístit více lamp. „V noci není pocit z parku nejlepší, jsou tu keře, které by bylo dobré vysekat. Jedna lampa, která málo svítí,“ popsal s tím, že se v parku Polní, jak jej iniciátoři nazývají, schází divné skupinky lidí. Po víkendu jsou v parku navíc rozházené lahve a nedopalky. „Ve dne je park ale příjemný, potkáte tu hlavně pejskaře a lidi mířící na nádraží,“ komentoval situaci Rostislav Moric, kterého inspiroval k úpravám německý Mnichov, kde pracoval.

Podle něho není potřeba v parku mezi Polní ulicí a Mlýnskou stokou dělat finančně náročné změny. „Líbil se mi návrh jednoho pána, který odpověděl, abychom upravili cesty parkem, vyměnili lavičky a zbytek nechali tak, jak je,“ líčil.

Veškeré podněty od sousedů předal Rostislav Moric na magistrát města náměstkovi Ivo Moravcovi, který podnět iniciátorů kvituje. „Chválím je, udělali velký kus práce. Záměr sleduji od roku 2018, kdy bylo sousedské setkání a tam vše odstartovalo,“ reagoval náměstek. „Mám domluvenou schůzku s vedoucím útvaru hlavního architekta Michalem Šramem, kterému jsem záměr přeposlal, a budeme se bavit, jak budeme dále postupovat,“ uvedl náměstek primátora.

Podle jeho mínění nepůjde o velice nákladnou úpravu parku. „Ne vždy je potřeba investovat miliony, ale stačí uklidit prostor, upravit zeleň a přidat mobiliář. Hlavně je potřeba se o místo starat,“ uvažuje náměstek s tím, že obnova míst by se mohla uskutečnit v roce 2021 nebo i dříve.