Nová čistička odpadních vod, nový pavilon pro základní školu nebo podpora spolků a sportování dětí a mládeže. To je podle současného starosty Hluboké nad Vltavou Tomáše Jirsy to nejvýznamnější z programu koalice, která by měla vést město pro nadcházející čtyři roky. Naváže na dosavadní spojenectví. V čele města by měl zůstat Tomáš Jirsa z vítězné ODS.