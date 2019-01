Hradce – Rozdmýchat společenské dění v obci se rozhodli manželé Ivo a Ivana Brabcovi z Hradců na Budějovicku. Právě proto tady v sobotu pořádali první ročník Štrúdl open neboli soutěže o nejlepší sladký štrúdl. Podle počtu zúčastněných se zdá, že tak započali příjemnou tradici.

„Díky svému zaměstnání jsme se dostali mimo jiné i do Žirovnice, kde se podobná akce konala, tak jsme si řekli, že to také zkusíme,“ prozrazuje Ivana Brabcová, kde se nápadem na pekařské klání o nejlepší závin nechali inspirovat.

Vítězové

V 1. ročníku zvítězila Lenka Novotná z Českých Budějovic (110 bodů), která upekla štrúdl z hrušek uvařených v rumu. Druhé místo obsadila Marie Brenkusová (103 bodů). Na třetím místě skončily hned tři dámy s 88 body – Zdeňka Kropáčková, Věra Pekárková a Linda Brabcová.

Jejich snaha přitom nezůstala bez odezvy. Po celé odpoledne nosili do jejich domu nejen místní dámy, ale i pánové mnohdy ještě teplé vzorky oblíbeného štrúdlu. Celkem se tu sešlo deset vzorků. „Každý dostal číslo, jaké, to ví jen můj manžel a hodnotit je bude sedmičlenná porota sestavená z pěti mužů a dvou žen,“ vysvětluje Ivana Brabcová průběh soutěže s tím, že na tři nejlepší čeká odměna. V následné dražbě závinů se pak navíc podařilo vybrat 980 korun.



Jednou z dam, které se neváhaly do akce zapojit, byla Marie Brenkusová. „Můj štrúdl je klasický jablečný se skořicí, dělám ho ale kynutý. Můj manžel totiž listové těsto neuznává,“ prozrazuje zásadní ingredience svého výtvoru. Dodává, že taková akce přišla pro jejich obec v pravý čas. „Konečně se tu něco děje,“ směje se.



A mělo by být ještě lépe. Už teď toho členové spolku Svobodné Hradce plánují více. „Chtěli bychom každý měsíc pořádat akci. Až bude hezky, vypravit se na Dívčák, oslavit den dětí,“ nastiňuje plány Ivana Brabcová.