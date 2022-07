Seznámení se skladatelem Antoniem Vivaldim nabídne ve čtvrtek 21. července 2022 zájemcům koncertní a divadelní program v sále novohradského hotelu Máj. Nejen nádherná hudba Antonia Vivaldiho, ale také pravdivé hrané scény ze života tohoto italského barokního génia, vytvoří houslový virtuos Jaroslav Svěcený, Zdeňka Žádníková Volencová a komorní orchestr Virtuosi Pragenses Collegium. V pátek pokračuje série nazvaná Na Vivaldiho! v rakouské Altweitře a v sobotu se projekt vrací do Nových Hradů. V regionu nabídne několik vystoupení až do pondělí.

Dříteň bavila pouť

Trochu jiné hudební žánry nabídla pouť v Dřítni. Obec ležící na dohled od temelínské elektrárny si v sobotu 16. a v neděli 17. července své v pořadí už deváté pouťové slavnosti skutečně užila. Slovy jedné z písní Karla Gotta: „A lidí houf, zaplnil na návsi kdejaký kout“. Bohatý dvoudenní program, doplněný o různé sportovní a kulturní akce, totiž přilákal k dříteňskému zámečku a do zdejšího sportovního areálu stovky návštěvníků z celého okolí.

„Pouťové slavnosti jsou novou tradicí vzniklou díky dlouhodobému partnerství obce s Jadernou elektrárnou Temelín Skupiny ČEZ a jsou již také trvalou součástí programu sportovních, kulturních a společenských akcí pořádaných v rámci Oranžového roku v okolí elektrárny,“ uvedl starosta Dřítně Josef Kudrle.

Rozmanitý program IX. Dříteňských pouťových slavností doprovázelo ideální počasí. Sobotní slunce přálo zábavnému sportovnímu odpoledni na hřišti, fotbalovému zápasu mezi „starými pány“ klubu SK Dynamo České Budějovice a místními z SK Dříteň i následné pouťové zábavě s kapelou Restart. Dobrou náladu nikomu nepokazil ani výsledek 5:2 pro Dynamo.

Zpívala i Petra Janů

Nedělní slunce pak doprovodilo už tradiční pouť se mší svatou v kostele sv. Dismase a další akce, které se konaly v zastřešených interiérech a exteriérech zámku a v jeho těsném okolí. Vedle klasických pouťových atrakcí, střelnice, kolotočů, autíček a podobně si návštěvníci mohli v prostorách zámku prohlédnout výstavu fotografií či prodejní výstavu kaktusů. Na programu nechyběla módní přehlídka, taneční vystoupení dětí, koncert skupiny Bonsai č. 3 či představení Alenka v říši divů v podání Divadelní společnosti Alta. Vyvrcholením slavností byl podvečerní koncert Petry Janů s kapelou Amsterdam. O závěrečnou tečku akce se následně postarala hudební skupina Kocourovo kartáč.

„Díky podpoře Skupiny ČEZ jsme schopni zajistit program na velmi slušné úrovni co do kvality i rozsahu tak, že si na své rozhodně přijdou všechny věkové skupiny návštěvníků. Ty navíc už dávno netvoří pouze místní, ale i obyvatelé obcí z celého okolí,“ poznamenal Josef Kudrle.

Malí zdravotníci v akci

Už před víkendem (15. července 2022) ukončilo 19 dětí letní příměstský tábor Dětské univerzity Zdravotně sociální fakulty JU, který pro ně celý týden připravovali vyučující a studenti této školy.

Hlavní téma tábora Zdravotníci v akci naplnily lekce první pomoci, fyzioterapie, péče o novorozence, děti se také učily komunikovat s nevidomým kamarádem, dívat se na svět pod mikroskopem, a dokonce si vyzkoušely i prvky sebeobrany. Ve čtvrtek absolvovaly celodenní výlet do Hluboké nad Vltavou, kam došly pěšky a zpátky jely lodí. Základnu měl příměstský tábor v budově ZSF JU v ulici U Výstaviště a obědy poskytla menza Jihočeské univerzity.

Letitá zkušenost

Letní příměstský tábor, stejně jako další lekce Dětské univerzity během školního roku, vychází ze zaměření této fakulty na pomáhající profese ve zdravotnictví, sociální práci a bezpečnostních oborech. Fakulta má s Dětskou univerzitou už letitou zkušenost a pokaždé se tato nabídka setkává se skvělým ohlasem a kapacita lekcí je rychle zaplněná. Vždy totiž připraví pestrý program, aby si děti zábavnou a hravou formou osvojily znalosti a dovednosti užitečné i pro běžný život. To oceňují i rodiče, kteří své potomky tentokrát přiváželi nejen z Českých Budějovic a okolí, např. z Boršova, Hluboké nad Vltavou či Hosína, ale dokonce i ze vzdálené Kardašovy Řečice.

Jedním ze stěžejních témat, která děti velmi baví a rodiče si těchto znalostí vždy velmi cení, jsou základy poskytování první pomoci. Příměstský tábor tentokrát touto lekcí začal: děti v pěti skupinkách v pondělí ošetřovaly „pacienty“ s podezřením na zlomeninu páteře, s otevřenou zlomeninou nohy, tepenným krvácením na předloktí, s cévní mozkovou příhodou a epileptickým záchvatem. Tedy v situacích, s nimiž se mohou setkat na ulici, doma či jinde v běžné praxi – a každý, kdo umí správně a rychle zareagovat, může někomu zachránit život. Neméně důležitá je schopnost účinně pomoci při dalších potížích, proto se děti učily například i to, jak vynést kamaráda do schodů. Odpoledne se ještě více vžily do role záchranářů a musely si poradit i v situacích, které díky působivému maskování vyžadovaly větší dávku odvahy a profesionality.

Psí pomocník

Podnětným zážitkem byla ve středu návštěva dvou nevidomých žen v kampusu Jihočeské univerzity. Z Plzně přijela Martina Izingová zastupující projekt Návštěvami POTMĚ, která oslepla až v dospělosti po zranění. Děti velmi zaujal její příběh a hlavně vodicí pes, fenka zlatého retrívra Bianka. O tom, jak se chovat k nevidomým, ale také jak člověk s postižením zraku vnímá svět a jaké má pomůcky pro usnadnění běžného života, si s dětmi povídala také Šarlota Hambergerová z Českých Budějovic, ředitelka Spolu s vámi, z. ú., která je úplně nevidomá už od narození.

Děti se jich neostýchaly zeptat na cokoli i ze soukromého života, velmi je zaujaly různé druhy pomůcek a samozřejmě hlavně pes – ihned začaly vyprávět o svých domácích mazlíčcích a všechny využily příležitosti Bianku si pohladit. „Dětské skupiny a tábory navštěvujeme často a máme zkušenost, že děti si tuto zkušenost nesou v sobě a pak se nebojí nevidomého člověka oslovit a nabídnout mu pomoc. U vás jsme potkaly velmi šikovné děti, které už o tématu hodně věděly – je znát, že je váš tábor zdravotně zaměřený, takže děti o tom mají větší povědomí a také jsou velmi empatické. Jsme za to vděčné, protože čím víc tuto osvětu můžeme šířit, tím lépe,“ shrnula Šarlota Hambergerová z Českých Budějovic.