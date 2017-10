V hrudích jim tlučou hasičská srdce

České Budějovice - Hasiči ve středu dostávali vyznamenání za věrnost. Jejich nováčci pak přísahali, že i oni budou stejně oddaní hasičskému sboru.

„Každoročně jsem v tento den nervozní a cítím se slavnostně. Vím, že se potkám s lidmi, kteří jsou oporou jihočeských hasičů. V hrudi jim tluče hasičské srdce,“ řekl dojatý ředitel hasičů Lubomír Bureš po slavnostním ceremoniálu, který letos poprvé zavítal do Barokního sálu Jihočeského muzea.



„Když mi něco nejde, dělám tak dlouho, až to jde. Takhle jsem začal i s hasičským sportem TMA – Nejtvrdší hasič přežívá,“ vysvětlil sedmadvacetiletý hasič a milovník bojových sportů z Písku Michal Brousil, kterému prý sport, při kterém zdolávají závodníci nejnáročnější hasičské úkoly, tak dlouho nešel, až se stal mistrem republiky v jednotlivcích i v družstvech. Dostal za to spolu s kolegy zvláštní cenu od ředitele hasičů. Michal Brousil je zvyklý pracovat na svých cílech usilovně. Ostatně tak se dostal i k hasičům: „Od malička jsem chtěl být hasič a šel jsem si za tím.“