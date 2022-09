Zásah hasičů

Krátce po třinácté hodině fiktivně padá do areálu velké dopravní letadlo. Nepoškozuje reaktor ani důležité bezpečnostní systémy. "Temelínští hasiči jsou na místě do čtyř minut a zahajují zásah. Zaujímají speciální formaci. Od letadla si udržují odstup několik desítek metrů. Vlastní letadlo hasí speciální pěnou, která brání přístupu vzduchu a současně místo události ochlazuje. Pomocí dalších vozů ochlazují vodou okolní budovy. Až na pád letadla probíhá vše reálně. Místo dopravního letadla stříkají hasicí pěnu na autobus, který simuluje letadlo. Speciálně upravený autobus si elektrárna zapůjčila od Letiště České Budějovice," popsal téma cvičení Marek Sviták.

„Na místě jsme měli výškovou techniku, dva požární vozy a cisternu s vodou pro plošinu. Kvůli rozsahu požáru jsme si vyžádali posily od státních hasičů,“ uvedl Martin Novotný, velitel temelínských hasičů.

V hořícím obytném autě v Budějovicích explodovala plynová láhev

Českobudějovická (Suchovrbenská) jednotka do Temelína dorazila za 23 minut a o patnáct minut méně trval dojezd jednotky z Týna nad Vltavou. „Z Týna i Českých Budějovic jsme přivezli cisterny, které by poskytly dodatečné zásoby vody pro zásah. V obou cisternách jsme přivezli dohromady téměř 18 tisíc litrů vody v reálné situaci by cisteren bylo potřeba víc. Tady šlo o to, abychom procvičili komunikaci a dojezdové časy,“ uvedl plk. Jiří Pešek z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, ředitel územního odboru České Budějovice, do kterého zasahující jednotky spadají.

Byli i zranění

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje do cvičení zapojila pět výjezdových skupin včetně vozidla pro řešení následků mimořádných událostí a posádky vrtulníku Letecké záchranné služby JčK.

Papežův gang se brzy dočká trestu, krajský soud v jejich věci skončil dokazování

„Na místě se nacházelo deset zraněných osob. Naším úkolem bylo provést jejich triage, tedy roztřídění pacientů, poskytnout všem odpovídající přednemocniční neodkladnou péči a podle závažnosti stavu rozhodnout o pořadí transportu do zdravotnických zařízení,“ konstatoval MUDr. Pavel Kočvara, zasahující lékař záchranné služby.