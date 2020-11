Silnou trojkoalici chtějí do parlamentních voleb příští rok stavět ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Celostátní dohoda platí i pro jižní Čechy. Co by možná ještě před několika lety ohledně politického spojenectví tří středopravých stran nikoho ani nenapadlo, stalo se nyní realitou. Tři partaje ale musely zakopat válečnou sekeru.

Pozici lídrů kandidátek si strany rozdělí podle síly v krajích a na jihu Čech povede kandidátku ODS. Deníku to potvrdil nedávno zvolený jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Post lídra si ODS podle Martina Kuby v regionu zaslouží. "ODS má nejsilnější pozici," říká Martin Kuba a připojuje, že to ukázaly i nedávné krajské volby, kdy ze zmíněných tří stran měli občanští demokraté jasně nejlepší výsledek.

Klíč k obsazení pozic na čele kandidátky by mohl být následující: 1. místo ODS, 2. KDU-ČSL, 3. ODS, 4. TOP 09, 5. ODS. Jména se teprve budou vybírat. Martin Kuba předpokládá, že si každá strana bude nominovat ze svých řad podle svého uvážení, ale že bude i vzájemná přirozená diskuze o kandidátech.

Na dotaz Deníku k výběru jmen na jihu Čech a další přípravě parlamentních voleb Martin Kuba konstatoval, že zatím ODS ani věc neprobírala. "Zatím jsme to vůbec neřešili, ještě jsme se nesešli jako regionální rada," zmínil Martin Kuba s odkazem na koronavirus. A zdůraznil, že nyní před sebou vidí aktuálnější úkoly. "Teď se věnuji přípravě rozpočtu kraje na příští rok a jihočeským nemocnicím. Tohle je pro mě vzdálená budoucnost," uvedl Martin Kuba na adresu trojkoaličního volebního spojenectví.

V krajích bude mít podle aktuální domluvy většinu lídrů ODS, celkem devět, lidovci tři a dva potom TOP 09.

Na jihu Čech TOP 09 schvalovala na krajské úrovni dohodu přes internet. "My jsme to projednali distančně," říká lídr TOP 09 v kraji Tomáš Bouzek. "Má to naši podporu. Za situace, kdy volby lehce znevýhodňují menší stany, je třeba, aby se demokratické strany spojily," doplňuje Tomáš Bouzek.

"V jižních Čechách máme dlouhodobě dobrou zkušenost se spoluprací s KDU-ČSL. Teď po krajských volbách už jsme i novou krajskou koalici vytvářeli s vědomím celostátní spolupráce s ODS," připomněl Tomáš Bouzek, že lidovci a TOP 09 (kteří vytvořili už koalici pro krajské volby) se už ve vedení kraje letos spojili s ODS (dalšími partnery nové koalice v čele kraje jsou Jihočeši 2012 a ČSSD).

TOP 09 v roce 2009 ovšem i na jihu Čech vznikla částečně z lidoveckých členů. Vztahy mezi těmito stranami prošly různými peripetiemi. Ale například v Českých Budějovicích se nová užší spolupráce partají datuje od chvíle, kdy před časem "reformní" křídlo "přetlačilo" druhou část lidovců. Po mírové dohodě bývalých "bratří" dojde i k zakopání válečné sekery mezi TOP 09 a ODS.

Na dotaz Deníku, jestli už je pryč doba, kdy TOP 09 občas dost ostře kritizovala ODS na regionální úrovni, Tomáš Bouzek vyjádřil optimismus pro budoucí spolupráci. Nepopřel, že v minulosti kritizovala TOP 09 některé kroky ODS. "Věřím, že to fungovat bude. A nejsme v roce 2010 (kdy TOP 09 vstoupila do regionální politiky - pozn. red.), ale v roce 2020. Je to o komunikaci," zdůraznil Tomáš Bouzek.

Obsazení kandidátky bude i u TOP 09 věcí příští doby, ale sám už Tomáš Bouzek tip má. "Za sebe budu podporovat na nejvyšší místo za TOP 09 osobu Pavla Klímy," uvedl Tomáš Bouzek jméno druhého muže nedávné společné kandidátky TOP 09 a KDU-ČSL pro krajské volby.

Lidovecký lídr v krajských volbách a nynější náměstek hejtmana František Talíř spojenectví tří stran vítá. "Je to projekt, který jsem jako člen celostátního vedení prosazoval a jsem rád, že se ho podařilo prosadit," říká František Talíř. "Viděli jsme i v krajských volbách s TOP 09, že společně jsme silnější. Říkala to už moje babička, že se lidé mají spojovat," doplnil František Talíř s tím, že i pro voliče to bylo pozitivní gesto, jak ukázal výsledek koalice s TOP 09.

Personální obsazení kandidátky pro parlamentní volby bude za lidovce věcí příštích měsíců. "KDU-ČSL je demokratická strana. Vždy běží na začátku kolečko primárek. Ty budou vyhlášeny v řádu měsíců," naznačil postup lidovců František Talíř.

Parlamentní volby by se měly konat příští rok na podzim.