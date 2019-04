Devadesátku stromů a keřů přišli vysázet hasiči, myslivci, rodiče s dětmi ze školky a školy, obě sokolské jednoty, včelaři, folkový soubor Radost, Náš Kameňák, zastupitelé… Jak při výsadbě správně postupovat, vysvětlila všem zkraje členka kulturní komise Šárka Nejedlá. A pak to šlo jako na drátkách – vyhloubit dostatečně velkou jámu, nasypat zeminu s hydrogelem a mykózní přípravkem, zahrnout strom zeminou, mulčovací kůrou, zarazit tři kůly, mezi něž se strom přiváže. K běžným dřevinám přibyly v parku např. tulipánovník, dřezovec, paulovnie, ambroň, magnolie, akát, okrasné jehličnany a další druhy. Díky práci občanů zaplatí obec jen 150 000 korun.

Počet pomocníků mile překvapil starostku Jitku Šebelkovou, která se pochlubila, že ve čtvrtek se obec poprvé při-hlásila do soutěže Vesnice roku. A to je výzva, aby občané společně svůj domov vylepšili. Jitka Matějková ze sdružení Náš Kameňák nápad na výsadbu rukou jednotnou oceňuje: „Je to fajn, akce spojí lidi v obci. Navíc každý bude mít k dřevinám, které zasadí, silnější vztah. Určitě budeme do parku chodit častěji a pozorovat, je se jim daří,“ uvedla Jitka Matějková s tím, že zapojit lidi do veřejného dění je velmi důležité.