Kamenná – Důležitou premiéru prožila v sobotu obec, neboť zahájila tradici vítání občánků.

Než začala, starosta Kamenné, pod niž spadají Klažary a Kondrač, zručně vytíral pódium ve společenském sále. „Ne manželka, vojna mě to naučila,“ hrdě přiznal Josef Bašta, že měl štěstí ji ještě stihnout. Když uhlím nakrmil kamna a dooblekl se do slavnostního, začali přicházet rodiče a příbuzní deseti dítek, které čekala první oficiální událost v životě.

Místostarostka Marie Poláková Deníku vysvětlila, jak se stalo, že jsme se tu všichni sešli: „Před volbami přišla jedna maminka s tím, že je domluvena s dalšími dvěma a chtěly by pro své tři děti přivítání na úřadu. Na matrice jsme zjistili, že máme deset malých dětí.“



Odvážnou maminkou, která se přičinila o pořádání akce, je Iva Seďová: „Když jsem zjistila, že v Kamenné se vítání občánků nedělá, zavolala jsem do Trhových Svinů, kde mi řekli, že absolvovat ho lze pouze v obci, kam spadáme. Tak jsem zkusila paní Polákovou, jestli by to šlo, protože vím, že právě je miminek více. A vyšlo to,“ je potěšena maminka devítiměsíční Marušky.

Kateřina Nečasová, maminka čerstvě ročního Christiana Hölla, možnost dítka slavnostně uvítat do života obce kvituje: „V Trhových Svinech to dělají už dávno, nevěřila jsem, že k tomu dojde i u nás. Potěšilo mě to, rádi přijdeme i s dalším potomkem.“

Starosta Josef Bašta oslovil rodiče s přáním, aby jim děti byly radostí a aby spolu zažili hodně krásných chvil, na které budou vždy rádi vzpomínat. „A vám, milé děti, přeji jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a ať se vám váš život vydaří podle vašich představ. A aby se vám v naší obci žilo dobře a bezpečně,“ zakončil starosta.

Rodiče se podepsali do Knihy zápisu o uvedení do života, děti dostaly plyšové polštářky - růžový hroch pro holčičky a modrý slon pro chlapce. Maminky potěšily kytičky. Manželé Kořínkovi přišli se dvěma dcerkami – s téměř tříměsíční Amálkou a skoro dvouapůlletou Aničkou. Jak potvrdil tatínek Vlastislav Kořínek, zastupitel obce, starší Anička se na vítání moc těšila a nebyla zklamána. Na ničem jiném než na svém růžovém polštářku asi nebude spinkat.

Všichni si připili sektem a mohli posedět a popovídat si u přichystaného občerstvení.