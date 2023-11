Situaci arménských uprchlíků z Náhorního Karabachu bude věnována beseda a promítání v budějovické Kotvě. Biologické centrum v Budějovicích chystá přednášku o invazivních druzích ryb v českých a německých řekách. Na Včelné připravují Veselý Halloween - párty pro všechny děti, čili duchařské maškarní.

Situaci na dalekém Kavkazu je věnován pondělní večer v budějovické Kotvě. | Foto: Archiv Člověk v tísni, René van Beek/Stichting Vluchteling

Budějovický Biograf Kotva připravil na pondělí 6. listopadu od 18 h Exodus z Karabachu. Podle publicisty Radka Gálise, který dlouhodobě situaci v tamním regionu sleduje, začaly koncem léta desítky tisíc Arménů opouštět křesťanský Náhorní Karabach. Území postupně obsazovala ázerbájdžánská armáda. „V letech 1988-1994 tu probíhala válka o samostatnost Náhorního Karabachu, kterou sice Arméni vyhráli a dosáhli příměří, ale samostatnost jejich vyhlášené republiky nikdo neuznal, dokonce ani sousední Arménie. Ve stínu války v Ukrajině nyní získal Ázerbájdžán zpět kontrolu nad územím, které mu dle mezinárodního práva pořád patřilo,“ říká Gális. Ke konfliktu dodává, že z oblasti během války uprchl přes milion lidí, jak z arménských, tak z ázerbájdžánských území. Arméni z Karabachu se nyní usazují v Arménii, kde jim již několik let pomáhá humanitární společnost Člověk v tísni.

Součástí diskusního večera je promítání dokumentárního filmu o Ázerbájdžánu, který před lety nabídl filmový festival Jeden svět. Vstup je volný. Účastnicemi budou Shushanik Nersesyan, mediální koordinátorka Člověka v tísni v Arménii, a Tereza Hronová, mediální koordinátorka Člověka v tísni.

Biologové a invazivní druhy ryb

Dvě akce pořádá tento týden Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity společně s Německou ambasádou v Praze a Ministerstvem životního prostředí ČR. Program je rozložen do dvou dnů. Informativní přednáška „Regionální problematika invazních nepůvodních druhů v ČR a v Německu“ s podtitulem Co invaze znamenají pro činnosti lidí a životní prostředí a co může dělat veřejnost? se uskuteční v úterý 7. listopadu od 15.30 hodin v Biologickém centru Akademie věd ČR v Budějovicích, ulice Na Sádkách 702/7. Následovat bude workshop na stejné téma 8. listopadu od 8.30 do 13 hodin ve Vodňanech Na Valše 207.

Veselý Halloween

V sobotu 11. listopadu pořádají v kulturním centru na Včelné Veselý Halloween - párty pro všechny děti. „Je určena všem dětem a jejich rodičům, kteří hledají zábavu a pohodu bez děsivých strašidel a příšer,“ říká za pořadatele Žaneta Svobodová.

Halloweenský večer. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Pavel SonnekV Kulturním centru ve Včelné se akce koná od 15 do 18 h (vstup umožněn již od 14 h), vstupné činí 130 korun dítě (děti do 1 roku zdarma), 150 Kč dospělí, vstupenky doporučují pořadatelé koupit předem online. Podle Žanety Svobodové lze na párty očekávat tanec při známých písničkách, soutěže a hry, kostýmy, ve kterých mohou přijít i rodiče, tvořivé dílničky - dejte volnost dětské kreativitě a vytvořte si spolu s dětmi úžasný halloweenský výrobek, na kterém si nakonec budete moci společně pochutnat. Sladkosti a občerstvení jsou připraveny s halloweenskou tematikou, budou ale i pikadory. O pití se tradičně postará Honza Krob na baru přímo v centru. Nachystáno je i malování na obličej.