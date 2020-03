Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje, uvedla, že jednou z věcí, k nimž je třeba v důsledku výskytu koronaviru na území kraje a republiky dojít, je omezení běžného provozu jihočeských nemocnic. "Budou se omezovat plánované operace, veškerá činnost bude soustředěna na to, abychom byli připraveni na stále rostoucí počty koronaviru," uvedla jihočeská hejtmanka s tím, že dojít má také k rozšíření testovacích míst.

"Máme sanitku a připravenou druhou, nicméně připadá nám velmi neefektivní, že ta sanitka stráví většinu času na cestě, aby udělala výtěr jednomu pacientovi. Budeme se proto snažit postupně po celém území jihočeského kraje otevírat testovací míst. Mělo by to být formou kontejnerů umístěných na dostupných plochách, nejlépe na parkovišti, aby ti lidé, kteří budou mít příznaky a cestovatelskou anamnézu, aby mohli přijít testovat co nejblíže svému bydlišti," řekla Ivana Stráská.

Dodala, že zájem mají o dobrovolníky, kteří by byli ochotni jim v této nelehké chvíli pomáhat.

Další věcí, které Krizový štáb Jihočeského kraje řeší, je nedostatek zdravotnického ochranného materiálu. David Hocke, krajský mluvčí, uvedl, že v sobotu nad ránem obdržel kraj první dodávku osobních ochranných prostředků. Konkrétně se jedná o respirátory FFP2, kterých obdržel 60 kusů a FFP3 v počtu 160 kusů. "Všechny byly z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví určeny pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje," řekl mluvčí. Dodal, že ještě v sobotu kraj kolem 14. hodiny dostal dalších 300 respirátorů FFP3, které byly distribuovány do nemocnic. V neděli Jihočeský kraj v odpoledních hodinách obdržel další dodávku respirátorů od Správy státních hmotných rezerv v počtu 250 kusů FFP3. Tyto respirátory jsou určené pro ZZS JčK. A z rozhodnutí Vlády České republiky obdržel kraj 5050 kusů roušek, které jsou určeny pro zařízení poskytující sociální služby.

"V neděli jsem podepsala objednávku na patnáct tisíc kusů respirátorů, o které se podělí hejtmani krajů. My máme něco rozjednané. Budeme se tam, kde nestačí stát, snažit organizovat nákupy," dodala jihočeská hejtmanka a přidala prosbu.

"Jsme v situací, v níž jsme nikdy nebyly. Prožíváme největší krizi od druhé světové války a bude věcí nás všech, jak se s ní dokážeme vypořádat. Apeluji na vaši kázeň, solidaritu, abyste respektovali nařízení státu. Nemusíme mít žádné speciální ochranné prostředky. Ty respirátory jsou určené pro zdravotníky, kteří bezprostředně přicházejí do styku s tím biologickým materiálem. Nám stačí roušky i improvizované roušky, jako například ovázaný šátek přes ústa, takže vás prosím, abyste tam, kde se setkáváme s více lidmi, tyto prostředky užívali, chráníte sebe i ty druhé."