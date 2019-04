Betonové dlažební kostky skládají do nových chodníků podél hlavní silnice v Křenovicích. Vesnice se tak napojí na cestu pro pěší, která už byla před časem postavena od Dubného, pod které Křenovice patří. Podle starostky Dubného Boženy Kudláčkové se staví přes celé Křenovice úplně nové chodníky. „Je to kvůli větší bezpečnosti, hlavně dětí,“ říká Božena Kudláčková a dodává, že investici ocení všichni obyvatelé, protože u hlavní silnice jsou dvě restaurace nebo sportoviště. Obecní pokladna má připraveno na akci skoro sedm milionů korun, ale necelých pět by měla získat z dotačního programu IROP. Jde o největší letošní investici obce. Práce mají skončit na počátku června. Bude ale ještě třeba navíc vyměnit část kanalizace. Letos obec plánuje i první etapu opravy chodníků v Třebíně.